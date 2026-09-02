Büyük sınav başlıyor... Aşk mı, Haysiyet mi?

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Aynı şehirde, birbirinden farklı hayatlar yaşayan insanların yollarını kesiştiren yapımda, Mehmet (Doğukan Güngör) ve Simay'ın (Merih Öztürk) aşkı ön plana çıktı. İki farklı dünyanın insanı olan ikilinin aşk ile haysiyet arasındaki ince çizgide verdiği mücadele tanıtıma damga vurdu. Simay'ın, "Biz seninle biriz. Biz seninle kalpten eşitiz" sözü, çift arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.

“SENİN DENGİN HÜLYA”

Tanıtımda yer alan, "Bazı hataların telafisi yoktur kızım" ve "Senin dengin de, sana yakışan da Hülya'dır (Berfin Kıymaz)" sözleri ise hikâyedeki büyük çatışmanın ipuçlarını ortaya koydu. Mehmet'in sevdiği kadın için babasının karşısına geçerek, "Bari evleneceğim kadını kendim seçeyim" çıkışında bulunması dikkat çekti. Bu sözlerin ardından babası Sadık Karlıova'nın (Kerem Alışık) oğluna attığı tokat, aile ile aşk arasında kalacak Mehmet'in zorlu sınavını gözler önüne serdi.





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YEŞİLÇAM TADINDA

Yeşilçam filmlerine selam duran sahneleri, hikayeye boyut kazandıran mekanlarıyla dikkat çeken Haysiyet’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

8 EYLÜL’DE KANAL D'DE

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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