Ünlü çift büyük şehirde, büyük aşka düşmüştü.... Nişanlanıp el ele büyüdükleri kasabaya taşındılar... Yıllar sonra memlekete dönüş!

Ünlü çift büyük şehirde, büyük aşka düşmüştü.... Nişanlanıp el ele büyüdükleri kasabaya taşındılar... Yıllar sonra memlekete dönüş
Sadece ünlüler arasında değil sıradan insanlar arasında da son yıllarda bir akım yayılmaya başladı... Büyük kenti terk edip daha sakin kırsal bölgelere ya da küçük kasabalara taşınmak.

Hatta yapabilen doğduğu yere bile dönüyor... Tıpkı ünlü çift gibi... 

İkisi de yıllar önce daha birbirlerini tanımadıkları dönemde küçük bir kasabada büyümüştü. Biri zaten orada doğmuş, diğeri de daha küçükken taşınıp orada büyümüştü.

Sonra ikisi de bavullarına hayallerini koyup büyük kentin yolunu tuttular. Şans bu ya ikisi de hayallerini gerçekleştirdi. Biri tanınmış bir oyuncu oldu, diğeri de sunucu.  Kariyerlerini de büyük şehirde kurdular. 

Yıllar gelip geçti... Bir anda hem de beklemedikleri bir sırada birbirlerini bulup aşka düştüler. Hatta evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandılar bile. Şimdi yeni bir geleceğe doğru el ele yürüyorlar.

İşte bu geleceği de doğup belli bir yaşa kadar büyüdükleri kasabaya geri dönerek kurmaya karar verdiler.

Ünlü çift büyük şehirde, büyük aşka düşmüştü.... Nişanlanıp el ele büyüdükleri kasabaya taşındılar... Yıllar sonra memlekete dönüş

MEMLEKETE DÖNME KARARI ALDILAR
Bu ünlü çift, Sofia Vergara ile olan evliliğini geçen yıl bitiren 48 yaşındaki Joe Manganiello ile birlikte olduğu 36 yaşındaki sunucu Caithlin O'Connor…

Bu yılın yaz aylarında nişanlandıklarını açıklayan ünlü çift, ışıltılı Los Angeles kentini terk etti ve daha sakin bir hayat kurmak için Pittsburgh'un Mount Lebanon (Lübnan Dağı) adlı banliyösüne taşındı.

Aslına bakılırsa bu öyle rastgele alınmış bir karar değil. Her ne kadar ikisi de o sırada birbirlerini tanımıyor olsalar da hayatlarının bir bölümü Pittsburgh'da geçti..

Manganiello orada doğup büyüdü O'Connor ise daha küçücükken buraya taşındı ailesiyle birlikte. Onun da çocukluğu ve ilk gençliği Pittsburgh'da geçti.

Ünlü çift büyük şehirde, büyük aşka düşmüştü.... Nişanlanıp el ele büyüdükleri kasabaya taşındılar... Yıllar sonra memlekete dönüş

PIRILTILI KENTTEN KÜÇÜK KASABAYA
People dergisine konuşan Caitlin O'Connor nişanlısı Joe Manganiello ile birlite Pittsburgh yakınlarındaki bir banliyöye taşındıklarını doğruladı.

"Los Angeles, tam 20 yıl boyunca bizim için ev oldu" diyen O'Çonnor "Ben Los Angeles'ta doğdum ama Pittsburgh'da büyüdüm, Joe da orada doğdu. Yani orası ikimizin de memleketi" diye konuştu.

Caitlin O'Connor, "Bizi asıl birbirimize bağlayan şey aynı memleketi, aynı yetiştirilme tarzını paylaşmamız. Bu yüzden birlikte eve dönmek çok güzel" diye sürdürdü sözlerini.

Ünlü çift büyük şehirde, büyük aşka düşmüştü.... Nişanlanıp el ele büyüdükleri kasabaya taşındılar... Yıllar sonra memlekete dönüş

KARTPOSTALLARA LAYIK MANZARA
Söylediğine göre onu en çok memnun eden taşındıkları yerin "kartpostal gibi" manzarası.

Pittsburgh'da daha önce hiç bu kadar güzel bir bölgede yaşamadığını anlatan O'Connor "Bu aniden alınan bir karar değildi. Zaten epeydir bu konuyu konuşuyorduk" diye anlattı.

Sunucu, her ne kadar ana yaşam merkezlerini Pittsburgh'a taşımış olsalar da işleri için New York ve Los Angeles'a seyahat edeceklerini de sözlerine ekledi.

Ünlü çift büyük şehirde, büyük aşka düşmüştü.... Nişanlanıp el ele büyüdükleri kasabaya taşındılar... Yıllar sonra memlekete dönüş

Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor nişanlandıkları söylentileriyle gündemdeydi bu yaz aylarından beri. Sonunda geçen ay yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla gerçekten de yazın nişanlandıklarını duyurdular.

Ünlü çift büyük şehirde, büyük aşka düşmüştü.... Nişanlanıp el ele büyüdükleri kasabaya taşındılar... Yıllar sonra memlekete dönüş

Joe Manganiello; 2014 ile 2024 arasında Sofia Vergara ile evliydi. Boşanma açıklaması herkesi şaşırtmıştı... Vergara, kocası kendisinden bir çocuk istediği için boşandıklarını açıkladı. Söylediğine göre kendisinin zaten yetişkin bir evladı varken bir daha çocuk doğurup büyütmek istememişti. Fakat Mangoniello onun bu sözlerini yalanladı.

 

 

 

 

 

