Büyük oyunda ikinci perde! Taş Kâğıt Makas yarın başlıyor!

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Farklı hikâyesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken “Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” yarın akşam ikinci sezonuna başlıyor. Yayınlanan tanıtım filmiyle merak uyandıran dizide ‘Umut’ karakteriyle başrolü üstlenen Ekin Koç, yeni sezonun ipuçlarını verdi. Umut’un yeni sezonda daha mücadeleci olacağını anlatan Ekin Koç, “Umut kendi içinde çelişen bir şey yaptı aslında. Çünkü aile kurmak, sevdiklerinin çoğalması aynı zamanda açık da vermesi demek. Bu sezon Umut’un kendi ailesi ve düşmanları arasındaki çatışmasını izleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ekin Koç, hikâyenin Türkiye’de yaşanan olaylar ile benzerlik gösterdiğini ve gündemi yakaladığını ifade ederek “Haberlere bakıp, gündemi takip ediyorsanız, dizimizle çok benzerlik olduğunu göreceksiniz” dedi.

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BU SEZONA HAZIR OLUNMA İHTİMALİ YOK

Dizinin kötü karakteri ‘Fecir’i canlandıran Burak Yörük, “Yeni sezon o kadar iyi ki, kimsenin hazır olma ihtimali yok. Fecir’in ikonik, değişik ve komik tavırları var. Bu insanlara komik geldiği için de takip etmeyi seviyorlar. Fecir, insanların sokakta görmeye alışık olmadığı biri olduğu için beğenilesi bir tarafı var” değerlendirmesini yaptı. Burak Yörük, Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği ‘Marko’ karakterinin gelişiyle çok daha güçlendiklerinin altını çizerek “Marko karakteri çok iyi oldu. Bu sezon çok dolu, izleyicilerimizin sıkılmaya vakitleri olmayacak” dedi.

RENKLİ ÇORAPLARI İLE GERİ DÖNÜYOR

Sıradışı Harun Yakar rolünü oynayan Ozan Güven de “Bu sezon daha hayatın kendisi ile ilgilenen, çok daha farklı bir Harun Yakar izleyecek seyirci” dedi. Güven, karakterin marjinal tarzı ile ilgili olarak da “Yeni sezonda da Harun Yakar renkli çoraplarını giyecek. O çoraplar Harun’un ciddiyetinin altında neşesini ve hayata tutkusunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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İŞTE YENİ KADRO

Yapımını MF Yapım, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin kadrosuna bu sezon yeni isimler katıldı. Hande Doğandemir, Yüsra Geyik ve Uraz Kaygılaroğlu, canlandıracakları karakterlerle dizinin yeni sezonuna renk katacak. “Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” kadrosunda ayrıca Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.