Büyük Oyun filmi oyuncuları kimdir? İşte Büyük Oyun konusu ve oyuncuları

Büyük Oyun filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Büyük Oyun filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Büyük Oyun’da Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Peşinde teröristler olan başkan, 13 yaşındaki Oskari'nin yardımı ile hayatta kalmaya çalışır.

BÜYÜK OYUN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Mehmet Kurtuluş gibi isimler yer alıyor.

BÜYÜK OYUN FİLMİ KONUSU

Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Ancak bulunduğu yer ıpıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek hiçbir insan bulunması mümkün görünmemektedir. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.

MEHMET KURTULUŞ KİMDİR?

Mehmet Kurtuluş, 27 Nisan 1972 tarihinde, Uşak, Türkiye'de dünyaya geldi. Ailesi, Mehmet daha henüz 1.5 yaşındayken Almanya'ya çalışmak için göçünce, çocukluğunu kardeşi ile beraber Salzgitter, Lower Saxony, Almanya'da geçirdi.

1989 yılında, henüz lisede okurken ilk tiyatro çalışmalarına başlayan Kurtuluş, 1991 yılında liseden mezun olmasının ardından tiyatro ile olan bağını kopartmadı ve 1993 yılında, Braunschweig Devlet Tiyatrosu'na geçerek profesyonal bir oyuncu oldu.

1994 ve 1995 yıllarında, Hamburg'da Komödie am Winterhuder Fährhaus adlı komedi oyununda rol aldığı sırada ünlü oyuncu Eleyn Hamann tarafından keşfedildi ve bu sayede T.V. dünyasının kapıları kendisine açıldı.

1998 yılında, Hamburger Kammerspiele adlı özel tiyatroda, Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Akın ile tanışması, Kurtuluş'un sinema sektörüne yönelmesine yardımcı oldu. 1998 yılında, Akın'ın yönettiği Kısa ve Acısız adlı filmde rol alan Kurtuluş, 2000 yılında Im Juli ve 2004 yılında Gegen die Wand adlı filmlerle tekrar Akın'la çalışma fırsatını buldu.

Mehmet Kurtuluş, 2007 yılında, Osman Sınav'ın yönettiği Pars; Kiraz Operasyonu adlı film sayesinde Türk izleyicilerle buluşma fırsatını elde etti. Pars Narko Terör adlı T.V. dizisinin devamı olan film, gişede 2 milyon dolar hasılat elde etti.

Mehmet Kurtuluş, 2007 yılında Alman oyuncu Désirée Nosbusch ile evlendi.

2015 yılında "Büyük Oyun" adlı sinema filminde terörist Hazar karakterini canlandırırken Samuel Jackson ile birlikte oynadı.

2015 yılının Eylül ayında yapımcı Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği, 'Kösem Sultan' dizisinde Mehmet Kurtuluş’ta yer aldı.