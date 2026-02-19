×
Büyük hesaplaşma nefes kesti... Eşref, Dinçer'i affetmedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 13:25

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, büyük bir hesaplaşmaya sahne olan bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Fırat Koral’ın Dinçer olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşanan heyecan kasırgasında, Eşref kurduğu oyunla baş düşmanının cezasını elleriyle kesti. Nisan’ın, Rüya’nın kendisi olduğunu öğrenmesiyle ise hikayede büyük bir kırılma yaşandı.

“KADİR BENİM OĞLUM”

Hıdır’ın, Eşref’e Kadir’in kendi oğlu olduğunu itiraf ettiği anlarda gerilim tavan yaptı. Bu gerçek, Eşref ve Hıdır arasındaki güven bağını kopardı.

Büyük hesaplaşma nefes kesti... Eşref, Dinçeri affetmedi

Çiğdem’in, Nisan’ın Savcı Selma’nın muhbiri olduğunu kanıtlayan ses kaydını Kadir’e vermesi bölümün sürprizi oldu. Kadir’in aldığı bu bilgi, Eşref-Nisan aşkı için yeni bir tehdidin kapısını araladı.

Büyük hesaplaşma nefes kesti... Eşref, Dinçeri affetmedi

FARUK’UN SINAVI AĞLATTI

Tüm sırların bir bir ortaya döküldüğü Eşref Rüya, baş döndüren bölümüyle ekran karşısındakileri mest ederken sanal medyaya da damgasını vurdu. Hemen her sahnesi etkileşim rekoru kıran dizide, Faruk'un Ayten sınavı ve sonunda verdiği karar duygu fırtınası estirdi. Ayten tarafından ikinci kez ihanete uğrayan ve yıkılan Faruk’a destek mesajları yağdı.

Büyük hesaplaşma nefes kesti... Eşref, Dinçeri affetmedi

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de.

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!