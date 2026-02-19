Büyük hesaplaşma nefes kesti... Eşref, Dinçer'i affetmedi

Haberin Devamı

“KADİR BENİM OĞLUM”

Hıdır’ın, Eşref’e Kadir’in kendi oğlu olduğunu itiraf ettiği anlarda gerilim tavan yaptı. Bu gerçek, Eşref ve Hıdır arasındaki güven bağını kopardı.

Çiğdem’in, Nisan’ın Savcı Selma’nın muhbiri olduğunu kanıtlayan ses kaydını Kadir’e vermesi bölümün sürprizi oldu. Kadir’in aldığı bu bilgi, Eşref-Nisan aşkı için yeni bir tehdidin kapısını araladı.

FARUK’UN SINAVI AĞLATTI

Tüm sırların bir bir ortaya döküldüğü Eşref Rüya, baş döndüren bölümüyle ekran karşısındakileri mest ederken sanal medyaya da damgasını vurdu. Hemen her sahnesi etkileşim rekoru kıran dizide, Faruk'un Ayten sınavı ve sonunda verdiği karar duygu fırtınası estirdi. Ayten tarafından ikinci kez ihanete uğrayan ve yıkılan Faruk’a destek mesajları yağdı.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de.