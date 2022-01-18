Büyük Göç filmi nerede, ne zaman çekildi? Büyük Göç filmi oyuncuları ve konusu

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Orjinal adı 'Exodus Gods and Kings' olan Büyük Göç filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Aksiyon ve macera filmi olan Büyük Göç filmi aynı zamanda tarihe de ışık tutuyor. İşte Büyük Göç filmi hakkında merak edilenler...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014 yılı ABD , İngiltere , İspanya ortak yapımı olan Büyük Göç filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük Göç filminin çekimleri Pinewood Stüdyoları, Londra, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi ve Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley, John Turturro, Sigourney Weaver gibi önemli oyuncular yer alıyor.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.