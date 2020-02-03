Büyük final tarihi yaklaşıyor: O Ses Türkiye ne zaman bitecek?
Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye büyük finali için geri sayım başladı. Rekabetin giderek kızıştığı yarışmada, final gecesi yapılan oylama ile birinci olacak isim O Ses Türkiye'nin bu seneki şampiyonu ilan edilecek. Yarışmada son turlar devam ederken izleyenler merakla, O Ses Türkiye kazananının belli olacağı geceyi sorguluyor. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye ne zaman bitecek? İşte, merak edilenler.
İlgi gören şarkı yarışması O Ses Türkiye düello heyecanı başlarken, final için yarışmacılar rekabeti üst düzeye çıktı. Haftanın üç günü ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde her bir jüri üyesinin ekibindeki yarışmacıları eleştirdiği düello heyecanı yaşandı. Düello devam ederken O Ses Türkiye final tarihi de merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye final tarihi ne zaman? İşte, O Ses Türkiye finali ile ilgili merak edilenler.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Haftalardır heyecanın hız kesmeden devam ettiği O Ses Türkiye'nin 9. sezon finalinin formatta bir değişiklik olmazsa 15 Şubat akşamı gerçekleşmesi bekleniyor.
O Ses Türkiye'nin şampiyonu halktan gelen SMS oylaması ile belirlenecek.
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