Büyük final tarihi yaklaşıyor: O Ses Türkiye ne zaman bitecek?

İlgi gören şarkı yarışması O Ses Türkiye düello heyecanı başlarken, final için yarışmacılar rekabeti üst düzeye çıktı. Haftanın üç günü ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde her bir jüri üyesinin ekibindeki yarışmacıları eleştirdiği düello heyecanı yaşandı. Düello devam ederken O Ses Türkiye final tarihi de merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye final tarihi ne zaman? İşte, O Ses Türkiye finali ile ilgili merak edilenler.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Haftalardır heyecanın hız kesmeden devam ettiği O Ses Türkiye'nin 9. sezon finalinin formatta bir değişiklik olmazsa 15 Şubat akşamı gerçekleşmesi bekleniyor.

O Ses Türkiye'nin şampiyonu halktan gelen SMS oylaması ile belirlenecek.