Büyük bir zenginliğin içine doğdu ama yüzü gülmüyor... Şimdi de ahlaksız planlarına kurban ettiler

Her şeyden önce yaşadığı sürece hiç maddi zorluk çekmeyecekti, gittiği her yerde saygı ve ilgi görecekti... Üstelik herkese nasip olmayacak bir gelecek onu bekliyordu.

Ama bura rağmen bu dünyadaki 21 yıllık hayatı boyunca başına gelmeyen de kalmadı.. Kaçırılma tehditleri aldığı için kendi ülkesinde bile okuyamadı. Tasını tarağını toplayıp yabancı bir ülkede öğrenim gördü.

Sonra evine geri döndü. Yine de bu kaçırılma korkusu hem onun hem de ailesinin yakasını bir türlü bırakmadı.

Bütün bunların üstüne son olarak da aklına hayaline gelmeyecek korkunç bir olayla karşılaştı. Teknolojiyi kötü amaçlarına hizmet eder şekilde kullanan bazı gruplar tarafından yetişkin filmlerinde oynamış gibi gösterildi!

Tabii ki bu durum onun için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

TEKNOLOJİYİ KÖTÜYE KULLANANLARIN KURBANI OLDU

Başına böyle dizi dizi talihsizlikler gelen kişi Hollanda'nın gelecekteki kraliçesi Catharina Amalia.

Hollanda Kralı Willem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın üç kızının en büyüğü olan 21 yaşındaki Veliaht Prenses Catharina Amalia, teknolojiyi kötü niyetlerine alet eden bir grup tarafından yetişkin filmlerinde başrol oynamış gibi gösterildi.

Norveç'te yayın yapan Seher Og Hor'un haberine göre bu korkunç olayın tek kurbanı genç prenses de değil.

Hollanda'daki yüksek profilli, kamuoyu tarafından tanınan 70 kadar kadın, yine aynı kötü niyete alet edildi. Deepfake tekniğiyle hazırlanan videolarda onların da manipüle edilmiş görüntüleri yer aldı.

2022'DE DE AYNI KORKUNÇ OLAY BAŞINA GELMİŞTİ

Fakat haberlere göre Hollanda kraliyet ailesi hemen duruma el koydu ve söz konusu görüntülerin yayınlandığı siteleri kapattırdı, görüntüleri de kaldırttı.

Bu durumun, şu sıralar ailesiyle birlikte Yunanistan'daki yazlık evlerinde tatil yapan Catharina Amalia'yı çok üzdüğü de belirtiliyor.

Aslında bu durum Catharina Amalia'nın başına ilk kez gelmiyor...

Prenses, bundan üç yıl önce de yine benzer bir durumla karşılaşmıştı, manipüle edilmiş görüntüleri internette yayılmıştı.

EĞİTİMİNİ SÜRDÜRÜP GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Başına gelen bu olayın sarsıntısını üzerinden atmaya çalışan Catharina Amalia, önümüzdeki eylül ayından itibaren Amsterdam Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görmeye başlayacak.

Onun öncesinde de geçtiğimiz temmuz ayında politika, psikoloji, hukuk ve ekonomi eğitimi gördüğü okulundan mezun olmuştu. O mutlu gününde Catharina Amalia'yı ailesi de yalnız bırakmamıştı.

Her ne kadar daha hayatının baharında da olsa Catharina Amalia, bugüne kadar canını sıkan bir dizi olayla karşılaştı.

'BÖYLE KİLOLU PRENSES Mİ OLUR!'

Göz önünde olan ünlü kişilerin magazin dünyasındaki kaderi, onun da peşini bırakmadı. Genç kız, bir dönem fazla kilolu olduğu için ağır eleştirilere maruz kaldı.

Hatta bir çok kişi daha gelişme çağında olduğunu unutarak onun aslında hiç de bir prenses gibi görünmediğini savundu.

Catharina Amalia, son dönemde annesi Maxima ile birlikte epey kilo verdi ve kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe döndü.

Prenses'in başına gelen can sıkıcı durumlar bununla da sınırlı değil elbette. Daha ciddi sorunlar da yaşadı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN KAÇIRILMA TEHDİTLERİ ALDI

Ülkedeki suç örgütlerinin kaçırılma tehditlerine maruz kaldı... Bu yüzden kaldığı öğrenci evinden dışarı adım bile atamadığı zamanlar oldu. Etrafındaki koruma çemberi genişletildi.

Bunun öncesinde de Catharina Amalia, bu tehditler yüzünden eğitiminin bir kısmını İspanya'nın başkenti Madrid'de sürdürdü.

Bu arada genç kızın, Arjantinli annesi Kraliçe Maxima sayesinde İspanyolcayı ana dili gibi konuştuğunu da not edelim.

DÜNYAYA GELİŞİ 101 PARE TOP ATIŞIYLA KUTLANMIŞTI

2003 yılında dünyaya gelişi 101 pare top atışıyla kutlanan tam adıyla Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, attığı bir adımla da çok konuşulmuştu.

Prenses, dönemin başbakanı Mark Rutte'ye bir mektup yazarak eğitimi için devlet tarafından kendisine tahsis edilen 111 bin euroluk ödenekten feragat etmek istediğini belirtti. Böylece eğitim masrafları da ailesi tarafından karşılanmış oldu.

Bu paranın Prenses'e hem maaş hem de personel giderleri için verileceğini hatırlatalım. Fakat Amalia bundan vazgeçerek halktan ailesine yönelen "fazla masraf oluyorlar" eleştirilerini de azaltmış oldu.

Amalia o dönemde yaptığı açıklamada kraliyet görevlerini tam olarak üstleninceye kadar devletten herhangi bir ödenek almayacağını belirtti.