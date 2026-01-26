BÃ¼yÃ¼k aÅŸkla evlendiÄŸi kocasÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼nce boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±... KonuÅŸma yeteneÄŸimi kaybettim... Hikayemi anlatmak istemiyorum

Haberin DevamÄ±

Bu sÃ¶zler, bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸka evlendiÄŸi kocasÄ±yla olaylÄ± bir biÃ§imde boÅŸanan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Amber Heard'e ait...

ArtÄ±k Hollywood'dan uzaklarda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla kendine yeni bir hayat kuran Heard, kocasÄ± Johnny Depp ile boÅŸanÄ±rken de ondan sonra birbirlerine karÅŸÄ± aÃ§tÄ±klarÄ± boÅŸanma davalarÄ± sÄ±rasÄ±nda da zorlu dÃ¶nemlerden geÃ§ti.

ABD'de gÃ¶rÃ¼len son davayÄ± Johnny Depp'in kazanmasÄ±ndan sonra da tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p Madrid'e, Ä°spanya'ya taÅŸÄ±ndÄ±.

Kendine yeni bir hayat kurduktan sonra da bir daha ne Hollywood'a dÃ¶ndÃ¼ ne de Johnny Depp hakkÄ±nda konuÅŸtu.

BÄ°R BELGESELE KONUK OLDU

Ta ki Selina Miles'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Silenced adlÄ± belgesele katkÄ±da bulununcaya kadar.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa orada da Ã§ok fazla bir ÅŸey anlatmadÄ±. Sadece artÄ±k sesini kullanmak istemediÄŸini, hikayesini anlatmak istemediÄŸini sÃ¶yledi.

39 yaÅŸÄ±ndaki Heard, belgeselde "Bu benimle ilgili deÄŸil. Ben hikayemi anlatmak iÃ§in burada deÄŸilim. ArtÄ±k hikayemi anlatmak istemiyorum. ArtÄ±k sesimi kullanmak istemiyorum. Ä°ÅŸte problem de bu" diye konuÅŸtu.

Belgeselde uluslararasÄ± insan haklarÄ± avukatÄ± olan, karalama davasÄ±nda da Amber Heard'Ã¼ savunan Jennifer Robinson da yer aldÄ±.

Silerced adlÄ± belgeselde Johnny Depp'in Ä°ngiliz The Sun gazetesine karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayla ilgili konuÅŸan Amber Heard "DuruÅŸmanÄ±n kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. AsÄ±l fikir benim basÄ±na bir ÅŸeyler sÃ¶yleyebileceÄŸimdi. Robinson bundan emin olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordu. Bir kadÄ±n olarak konuÅŸmanÄ±n, sesimi kullanmanÄ±n bu kadar kÃ¶tÃ¼ye gidebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" dedi.

Amber Heard her ne kadar hikayesini anlatmak istemediÄŸini sÃ¶ylese de baÅŸka insanlarÄ±n mÃ¼cadelesini gÃ¶rmenin de kendisine gÃ¼Ã§ verdiÄŸini anlattÄ±. KadÄ±nlarÄ±n hayattaki gÃ¼Ã§ dengesizliÄŸine karÅŸÄ± mÃ¼cadele vermekte ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Sonra da kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ne baktÄ±ÄŸÄ±na gelecekte her ÅŸeyin kadÄ±nlar iÃ§in daha iyi olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

BOÅžANMALARI VE SONRASI OLAYLI OLMUÅžTU

Amber Heard ile Johnny Depp birlikte oynadÄ±klarÄ± Rum Diaries filminin setinde aÅŸÄ±k olup evlendi. Hatta Depp bu yÃ¼zden iki Ã§ocuÄŸunun annesi Vanesa Paradis ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Heard ile Depp 2015'te evlendi, ama evlilikleri sadece iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â

BoÅŸanma sÃ¼recinde de Heard, Depp'ten ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti. Hatta yÃ¼zÃ¼ndeki darp izleriyle Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na da yansÄ±dÄ±.

2019'da Depp eski karÄ±sÄ± Heard'Ã¼, bir yÄ±l Ã¶nce The Washington Post'a yazdÄ±ÄŸÄ± makale yÃ¼zÃ¼nden mahkemeye verdi.

Bu arada Ä°ngiliz The Sun gazetesini de kendisine "kadÄ±n dÃ¶ven" dediÄŸi iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ±nÄ± kaybetti.

TASINI TARAÄžINI TOPLAYIP Ä°SPANYA'YA TAÅžINDI

Londra'daki bu davanÄ±n ardÄ±ndan Amber Heard ile Johnny Depp bu kez ABD'de bir karalama davasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

BÃ¼tÃ¼n gizli hayatlarÄ±, kirli Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± ortaya dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. SonuÃ§ta dava Heard'Ã¼n istediÄŸi gibi sonuÃ§lanmadÄ±. Dehh bir anlamda itibarÄ±nÄ± geri kazandÄ±. Amber Heard de tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p Madrid'e taÅŸÄ±ndÄ±.

O sÄ±rada Heard'Ã¼n yanÄ±nda sadece bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Oonagh Page vardÄ±.

Heard geÃ§en yÄ±l da yine gizemli bir ÅŸekilde ikiz bebek sahibi oldu.

Â