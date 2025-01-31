Üç yıllık aşkın ardından üç haftada yeni sevgili!

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Bir dönemin en büyük süper modellerinden biri olan Cindy Crawford’ın 23 yaşındaki kızı Kaia Gerber de annesinin yolundan gitmiş, tıpkı onun gibi modellik mesleğini seçmişti.





ÜNLÜ AŞIKLAR YOLLARINI AYIRDI

Anne kızın birbirlerine olan benzerliği genç modelin işine yaradı, hem çok güzel hem de çalışkan olunca modellik kariyerinde hızla yükseldi.

Ancak Kaia Gerber’in adı son yıllarda sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündeme geliyordu.

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber annesine olan benzerliğiyle isim yaptı ve o da Crawford gibi ünlü bir model oldu

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Genç yıldız Hollywood’un yakışıklı yıldızı Austin Butler’la büyük bir aşk yaşıyor, ünlü çift gittikleri her yerde fotoğrafçılara el ele, göz göze yakalanıyordu.





ÜNLÜ MODELİN AİLESİ ENDİŞELİYDİ

Hatta birçokları üç yılı deviren bu ilişkinin artık evliliğe ilerlediğini düşünmeye başlamıştı. En başta da Kaia Gerber’in annesi Cindy Crawford ve babası Rande Gerber…

Hatta ünlü çiftin yaşı daha çok genç olan kızlarının bu verimli yıllarını geleceği olmayan bir ilişki uğruna harcamasından korktukları, Kaia Gerber ve Austin Butler geleceğe yönelik bir adım atsın istedikleri konuşuluyordu. Austin Butler ve Kaia Gerber yıllardır gösteri dünyasının en beğenilen çiftlerinden biriydi... Çiftin ilişkisinin bir anda bitişi hayranlarını şaşkına çevirdi

ARALARINDA KIRGINLIK YOKMUŞ

En sonunda kızlarını endişeyle izleyen anne babanın istediği oldu. Ancak tam tersi şekilde. Kaia Gerber ve Austin Butler üç yıllık ilişkilerini aniden bitirdi.

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Aralarında bir kırgınlık olmadan ayrıldıkları ve buna da sadece aralarındaki aşkın bitmesinin sebep olduğu söylenen çift kendi yollarına gitti.





ÜÇ YILLIK AŞKIN ARDINDAN ÜÇ HAFTADA YENİ SEVGİLİ!

Tam üç hafta önce gerçekleşen bu beklenmedik ayrılığın ardından daha da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ve güzel model bir başka ünlü oyuncuyla kol kola gezerken yakalandı!

Hem de büyük aşkı bittikten sadece birkaç hafta sonra…

Kaia Gerber Austin Butler'dan ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açtı

23 yaşındaki model geçtiğimiz akşam Los Angeles'ta bir başka ünlü aktör Lewis Pullman’la samimi bir şekilde görüntülendi.

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Lewis Pullman’ın 32’nci yaş gününün kutlandığı bu özel gecede onu yeni sevgilisi Kaia Gerber de yalnız bırakmadı.





YENİ SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü çift bir restoranda kalabalık bir grupla Lewis Pullman’ın doğum gününü kutlarken Gerber gece boyunca yeni aşkının yakınından ayrılmadı.

Çiftin kol kola görüntüleri magazin basınında günün en çok konuşulan olayı oldu

Basına konuşan isimsiz kaynaklar çiftin birkaç haftadır görüştüklerini, çok mutlu olduklarını ve etraflarındakilerin de onları “çok sevimli” bulduğunu söylüyor.

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O DA AİLEDEN TORPİLLİ

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Bu arada Top Gun: Maverick ve Lesson in Chemistry gibi yapımlarla öne çıkan Lewis Pullman da tıpkı Kaia Gerber gibi “aileden torpilli” bir isim.

Ünlü aktör Hollywood'un usta oyuncusu Bill Pullman'ın oğlu

Lewis Pullman’ın babası Hollywood’un emektar oyuncularından Bill Pullman.

Kaia Gerber ve Lewis Pullman’ın samimi görüntüler verdiği doğum günü kutlamasında baba Pullman da yer aldı. Böylece güzel modelin yeni sevgilisinin ailesinin içine hemen sızdığı yorumları da bitmek bilmedi.