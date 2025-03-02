Yeni sevgilisini partiye götürdü, eski nişanlısı da oradaydı... Pişti oldular!

Haberin Devamı

Bu ayrılığın ardından da birbirleriyle hâlâ dost olduklarını, yaşanan güzel günler uğruna bu aşkı hep güzel anacaklarını söylediler…

Üç yıl boyunca büyük bir aşk yaşayan Channing Tatum ve Zoe Kravitz çifti nişanlanıp evlenmek üzereyken geçen yıl ekim ayında ayrılmışlardı

Channing Tatum büyük aşkı Zoë Kravitz'le nişanlarını atıp ayrılmalarından dört ay sonra Oscar öncesi düzenlenen bir davete yeni sevgilisi model Inka Williams'la geldi.

44 yaşındaki Tatum bu geceki Oscar töreninde önce yapılan son etkinlik olan partiye kolunda 25 yaşındaki modelle katıldı.

Chaninng Tatum ayrılıktan dört ay sonra yeni sevgilisiyle ilk kez ortaya çıktı

Haberin Devamı

Channing Tatum gayet rahat tavırlar sergilerken Avustralyalı model ise basının gösterdiği ilgi karşısında utangaç davranıp başını kaldırmadan yürümeye gayret etti

Ünlü oyuncunun yeni sevgilisiyle katıldığı partide aylar önce ayrıldığı nişanlısı Zoe Kravitz de vardı. Zoe Kravitz, Channing Tatum ve Inka Williams'la karşılaşmamak için epey uğraştı ve partiden erken ayrıldı.

Tatum ve Williams ilk kez ocak ayında birlikte görülmüş ve aşk söylentilerine yol açmıştı.

Taze aşıkların katıldığı partide Tatum'un eski nişanlısı Zoe Kravitz de vardı... Kravitz gece boyunca pek ortalarda görünmemeyi tercih etti

Zoe Kravitz ise geçen yılın ekim ayında duyulan ayrılık haberinden beri kalbini boş tutuyor.

Kravitz ve Tatum'un aşkı 2021 yazında başlamıştı. Zoe Kravitz ilk yönetmenlik denemesi olan Blink Twice filminin başrolünü Channing Tatum’a vermiş, ikili setteki yakınlaşmalarını gerçek hayata taşımıştı.

Eski aşıklar ayrılmış olmalarına rağmen birbirlerine kırgın olmadıklarını açıklamışlardı

Haberin Devamı

İki yılın ardından Ekim 2023’te çift nişanlanmış, Channing Tatum Zoe Kravitz’e 7 karatlık pırlanta bir yüzükle evlenme teklif etmişti.

Zoe Kravitz verdiği son röportajda eski nişanlısıyla birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu ve ayrılmış olsalar da birlikte bir film yapmış olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek “Tüm bunlar gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu yolculuğa birlikte çıktığımız için kendimi çok minnettar hissediyorum.” demişti.