Büyük aşkı artık onu hatırlamayacak bile… Ünlü sunucunun en zor sınavı… Demansa yakalanan 45 yıllık karısına gözü gibi bakıyor

Herkesi güldürse de kendi yüzü epeydir gülmeyen Jay Leno 45 yıllık eşi Mavis Leno'nun demansa yakalanmasıyla birlikte hayatını tamamen ona adamış durumda.
Ama kendi deyimiyle bu onun için bir “iş” değil, canı gönülden verdiği bir mücadele…
45 YILLIK KARISI EN TATLI HATIRLARINI BİLE UNUTACAK...
Ünlü sunucu Jay Leno, eşi Mavis Leno'nun zorlu demans mücadelesi hakkında konuştu ve verdiği duygu dolu cevaplarla hayranlarının gerçek aşka, sevgiye, bağlılığa ve adanmışlığa duyduğu inancı tazeledi…
Artık kendini ekrandan emekli eden 75 yaşındaki ünlü talk şovcu 79 yaşındaki eşi Mavis Leno’ya yıllardır gözü gibi bakıyor.
Mavis Leno birkaç yıl önce demansa yakalanmış ve durumu günden güne kötüleşmeye başlamıştı.
ONA BAKMAK BİR İŞ DEĞİL, AŞKLA YAPTIĞI BİR ŞEY
Jay Leno ise 45 yıllık eşi gözlerinin önünde onu ve en tatlı hatıralarını bile unuturken Mavis Leno’nun yanından bir an bile ayrılmadan ona bakıyor.
"Ben 'vay halime' diyen biri değilim” diyerek oturup üzülmek yerine harekete geçtiğini söyleyen ünlü sunucu demans hastası karısına bakmaktan hoşlandığını ve onunla vakit geçirmekten keyif aldığını söyledi.
Jay Leno karısının bakıcısı haline gelmenin korkunç olmadığını ısrarla vurguladı ve onun kanser gibi bir hastalığa yakalanmadığı için şanslı olduklarını söyledi ve "İyi vakit geçiriyoruz. Eğleniyoruz ve bu böyle." dedi.
KARISININ HASTALIĞI ORTAYA ÇIKINCA MAHKEMEDEN KARAR ALDIRDI, GERÇEK SONRA ANLAŞILDI
Mavis Leno ile Kasım 1980’de evlenen Jay Leno "Zorlu birkaç yıl olacak. Evliliğimizin ilk 45 yılı gerçekten harikaydı. Ama sorun değil." diye itiraf etti.
Karısının hastalığı ortaya çıkınca mahkemeden belge alan ve onun yasal olarak tek vasisi haline gelen Jay Leno bu karar ortaya çıkınca yaşanan şaşkınlığı karısının bir tek kendisine güvendiğini ve bu vasilik kararını da onun istediğini söyleyerek ortadan kaldırmıştı.
"EVLENİRKEN YEMİN ETTİM, YEMİNİMDEN DÖNMEM"
Nisan ayında yaşadıkları konusunda içini döken ünlü sunucu yaşadıklarının ne kadar ağır olduğunu itiraf etmiş, bunun aslında bir evlilik için verilebilecek en büyük sınav olduğundan ve gerçek aşkın da aslında böyle bir şey olduğundan dem vurmuştu.
"Evlendiğinizde bir yemin ediyorsunuz: 'Bunu başarabilecek miyim? Yoksa karıma bir şey olursa markette kasiyerle sevişmek zorunda kalacak kadar şımarık bir adam mı olacağım?'"