Büyük aşkı artık onu hatırlamayacak bile… Ünlü sunucunun en zor sınavı… Demansa yakalanan 45 yıllık karısına gözü gibi bakıyor

Haberin Devamı

Herkesi güldürse de kendi yüzü epeydir gülmeyen Jay Leno 45 yıllık eşi Mavis Leno'nun demansa yakalanmasıyla birlikte hayatını tamamen ona adamış durumda.

Ama kendi deyimiyle bu onun için bir “iş” değil, canı gönülden verdiği bir mücadele…

Uzun yıllar boyunca ekranların gülen yüzü olan Jay Leno bir süredir ünlüler dünyasında eşine az rastlanır bir vefa örneği sergiliyor

45 YILLIK KARISI EN TATLI HATIRLARINI BİLE UNUTACAK...

Ünlü sunucu Jay Leno, eşi Mavis Leno'nun zorlu demans mücadelesi hakkında konuştu ve verdiği duygu dolu cevaplarla hayranlarının gerçek aşka, sevgiye, bağlılığa ve adanmışlığa duyduğu inancı tazeledi…

Haberin Devamı

Artık kendini ekrandan emekli eden 75 yaşındaki ünlü talk şovcu 79 yaşındaki eşi Mavis Leno’ya yıllardır gözü gibi bakıyor.

Jay Leno demansa yakalanan eşi Mavis Leno'ya tek başına bakıyor ve onu gözü gibi koruyor... Ünlü sunucu bunu bir iş gibi görmediğini, karısına canı gönülden baktığını söylüyor

Mavis Leno birkaç yıl önce demansa yakalanmış ve durumu günden güne kötüleşmeye başlamıştı.

ONA BAKMAK BİR İŞ DEĞİL, AŞKLA YAPTIĞI BİR ŞEY

Jay Leno ise 45 yıllık eşi gözlerinin önünde onu ve en tatlı hatıralarını bile unuturken Mavis Leno’nun yanından bir an bile ayrılmadan ona bakıyor.

Jay Leno karısının hastalığı ortaya çıkınca onu vesayeti altına aldırmıştı... Bunu aslında Mavis Leno'nun istediği çünkü hayatta en çok kocasına güvendiğini söylediği ise sonradan ortaya çıktı

"Ben 'vay halime' diyen biri değilim” diyerek oturup üzülmek yerine harekete geçtiğini söyleyen ünlü sunucu demans hastası karısına bakmaktan hoşlandığını ve onunla vakit geçirmekten keyif aldığını söyledi.

Haberin Devamı

Jay Leno karısının bakıcısı haline gelmenin korkunç olmadığını ısrarla vurguladı ve onun kanser gibi bir hastalığa yakalanmadığı için şanslı olduklarını söyledi ve "İyi vakit geçiriyoruz. Eğleniyoruz ve bu böyle." dedi.

45 yıllık evli çiftin çocuğu yok bu yüzden de hayattaki tek dayanakları birbirleri...

KARISININ HASTALIĞI ORTAYA ÇIKINCA MAHKEMEDEN KARAR ALDIRDI, GERÇEK SONRA ANLAŞILDI

Mavis Leno ile Kasım 1980’de evlenen Jay Leno "Zorlu birkaç yıl olacak. Evliliğimizin ilk 45 yılı gerçekten harikaydı. Ama sorun değil." diye itiraf etti.

Karısının hastalığı ortaya çıkınca mahkemeden belge alan ve onun yasal olarak tek vasisi haline gelen Jay Leno bu karar ortaya çıkınca yaşanan şaşkınlığı karısının bir tek kendisine güvendiğini ve bu vasilik kararını da onun istediğini söyleyerek ortadan kaldırmıştı.

Ünlü sunucu karısına evlenirken verdiği sözü ve ettiği bağlılık yeminini unutmadığını ve bundan vazgeçmeyeceğini söylüyor

Haberin Devamı

"EVLENİRKEN YEMİN ETTİM, YEMİNİMDEN DÖNMEM"

Nisan ayında yaşadıkları konusunda içini döken ünlü sunucu yaşadıklarının ne kadar ağır olduğunu itiraf etmiş, bunun aslında bir evlilik için verilebilecek en büyük sınav olduğundan ve gerçek aşkın da aslında böyle bir şey olduğundan dem vurmuştu.

"Evlendiğinizde bir yemin ediyorsunuz: 'Bunu başarabilecek miyim? Yoksa karıma bir şey olursa markette kasiyerle sevişmek zorunda kalacak kadar şımarık bir adam mı olacağım?'"