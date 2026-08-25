Efsane aşk, gürültülü bir aile kavgasına dönüştü... Bekleyin biraz, yakında Brad de kendi soyadını bırakacak!

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Jennifer Aniston ile evliyken Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanıdığı Angelina Jolie uğruna yuvasını yıkmıştı Pitt…
Üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuk sahibi olduktan sonra evlendiler. Ama yuvaları fazla ayakta kalamadan dağıldı.
Bir zamanların Brangelina'sı hakkında en çok konuşulan ayrıntılardan biri de altı çocuğun birer birer babalarından gelen Pitt soyadını isimlerinden sildirmesi.
Vietnamlı evlatlıkları Pax Thien, bundan birkaç yıl önce bir Babalar Günü'nde sosyal medya sayfasından Pitt hakkında "Dünya çapında bir pislik" diye söz etti.
Sonra Etiyopyalı çocukları Zahara Marley ve ilk biyolojik çocukları Shiloh geldi.
En son olarak eski çiftin ikizlerinden Vivienne Marcheline Jolie Pitt, babasının soyadını sildirmek için adım attı.
Geçen temmuz ayında 18 yaşına giren Vivienne Marcheline, Los Angeles Daily gazetesinde bir ilan yayınladı.
Soyadının silinmesi için yasal olarak bu ilanın verilmesi gerekiyor.
Ki bu adımı daha önce Maddox ile Zahara da atmıştı. İki kardeş verdikleri ilanda Pitt soyadını düşürmek isteme nedenlerini "kişisel" diyerek açıklamıştı.
Ama o da zaten katıldığı bir spor müsabakasında kendini Knox Leon Jolie olarak tanıtmıştı. Her an ondan da bir adım gelebilir.
Sonuç olarak Brad Pitt'in hiçbir çocuğu artık onu hayatlarında, soyadını da isimlerinde istemediklerini dünyaya ilan etti.
Birçok kişi Angelina Jolie ile Brad Pitt'in artık geçmiş defterlerini kapatmalarının zamanının geldiğini savundu.
Bazıları da basının bunca ilgisi üzerlerindeyken konunun hiç de öyle kolayca kapanmayacağını savundu.
Bunlardan bir gruba göre Pitt, kendisini dünyanın gözleri önünde böylesine yok sayan çocuklarını, mirasından da çıkarmalı.
Bazıları göre de altı çocuğun da Brad Pitt'e cephe almasında anneleri Angelina Jolie'nin zehirli düşüncelerinin ve altı kardeşin beynini yıkamasının büyük etkisi var.
Bu gruptakiler belli ki Brangelina hakkında durmadan konuşulanlardan artık bıktı. Eski çiftin kendi hayatlarında rahat bırakılmasını istiyorlar.
İşi biraz daha mizah malzemesi yapanlar da "Bari oldu olacak Brad Pitt de eski karısı Angelina'nın soyadı olan Jolie'yi alsın" diye yorum yaptı.