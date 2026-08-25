Efsane aşk, gürültülü bir aile kavgasına dönüştü... Bekleyin biraz, yakında Brad de kendi soyadını bırakacak!

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Jennifer Aniston ile evliyken Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanıdığı Angelina Jolie uğruna yuvasını yıkmıştı Pitt…

Üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuk sahibi olduktan sonra evlendiler. Ama yuvaları fazla ayakta kalamadan dağıldı.



Hem de ne dağılma!Resmen boşanmaları tam sekiz yıl sürdü eski çiftin. Aralarındaki sorunlar da hala bitip tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş değil.

Bir zamanların Brangelina'sı hakkında en çok konuşulan ayrıntılardan biri de altı çocuğun birer birer babalarından gelen Pitt soyadını isimlerinden sildirmesi.

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Çiftin altı çocuğunun en büyüğü olan Maddox'un zaten Brad Pitt ile arası hiç iyi değildi. Hatta Jolie, eski kocası Pitt'in Maddox'a şiddet uyguladığını bile ileri sürmüştü.

Vietnamlı evlatlıkları Pax Thien, bundan birkaç yıl önce bir Babalar Günü'nde sosyal medya sayfasından Pitt hakkında "Dünya çapında bir pislik" diye söz etti.

Sonra Etiyopyalı çocukları Zahara Marley ve ilk biyolojik çocukları Shiloh geldi.

Bütün bu çocuklar 18 yaşına geldiklerinde ilk iş olarak Pitt soyadını sildirmek için yasal yollara başvurdu.

En son olarak eski çiftin ikizlerinden Vivienne Marcheline Jolie Pitt, babasının soyadını sildirmek için adım attı.

Geçen temmuz ayında 18 yaşına giren Vivienne Marcheline, Los Angeles Daily gazetesinde bir ilan yayınladı.

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Genç kız zaten daha önce annesiyle birlikte görev yaptığı tiyatro oyununun tanıtım broşüründe soyadını Jolie olarak yazdırmıştı.

Soyadının silinmesi için yasal olarak bu ilanın verilmesi gerekiyor.

Ki bu adımı daha önce Maddox ile Zahara da atmıştı. İki kardeş verdikleri ilanda Pitt soyadını düşürmek isteme nedenlerini "kişisel" diyerek açıklamıştı.

Şu ana kadar resmi adım atmayan tek kişi eski çiftin ikizlerinden erkek olanı Knox Leon oldu.

Ama o da zaten katıldığı bir spor müsabakasında kendini Knox Leon Jolie olarak tanıtmıştı. Her an ondan da bir adım gelebilir.

Sonuç olarak Brad Pitt'in hiçbir çocuğu artık onu hayatlarında, soyadını da isimlerinde istemediklerini dünyaya ilan etti.

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Bu durum da sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Birçok kişi Angelina Jolie ile Brad Pitt'in artık geçmiş defterlerini kapatmalarının zamanının geldiğini savundu.



Bazıları da basının bunca ilgisi üzerlerindeyken konunun hiç de öyle kolayca kapanmayacağını savundu.

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Bunların yanı sıra Brad Pitt'in bu çocuklara bu kadar nefret edilecek ne yaptığını soran hatırı sayılır bir kitle de vardı.

Bunlardan bir gruba göre Pitt, kendisini dünyanın gözleri önünde böylesine yok sayan çocuklarını, mirasından da çıkarmalı.

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Bazıları göre de altı çocuğun da Brad Pitt'e cephe almasında anneleri Angelina Jolie'nin zehirli düşüncelerinin ve altı kardeşin beynini yıkamasının büyük etkisi var.

Bütün bunlar bir yana bir de artık altı kardeşin arka arkaya babalarından gelen Pitt soyadını sildirmesini espri konusu yapanlar da vardı.

Bu gruptakiler belli ki Brangelina hakkında durmadan konuşulanlardan artık bıktı. Eski çiftin kendi hayatlarında rahat bırakılmasını istiyorlar.

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İşte bu gruptakilerden bazıları "Bakın, görün... Yakında Brad Pitt bile kendi soyadını kullanmaz hale gelecek" diye yorum yapanlar vardı.

İşi biraz daha mizah malzemesi yapanlar da "Bari oldu olacak Brad Pitt de eski karısı Angelina'nın soyadı olan Jolie'yi alsın" diye yorum yaptı.