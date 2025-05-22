Gelini, sevgili oÄŸlunu elinden aldÄ±... AcÄ±lÄ± yÃ¼reÄŸindeki umuda sarÄ±lÄ±yor: Ä°yi bir anne olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum

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David Beckham'Ä±n Ä°spanya'da top koÅŸturduÄŸu dÃ¶nemde adÄ±nÄ±n Rebecca Loos ile yasak aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸmasÄ± bile onlarÄ±n evliliÄŸini yÄ±kamadÄ±. Ne yaptÄ±lar ne ettiler evliliklerini toparladÄ±lar.

Ama Beckham Ã§ifti, bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brooklyn'in bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Nicola Peltz ile evlenmesinden sonra kendilerinden uzaklaÅŸmasÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamadÄ±.

Ã–yle ki Brooklyn, artÄ±k Londra'ya gittiÄŸinde bile ailesini gÃ¶rmeye yanaÅŸmÄ±yor.

Bir anne ve baba olarak da bu, Beckham Ã§ifti iÃ§in dayanÄ±lmasÄ± zor bir durum.

Nice umutlarla belki de gÃ¼nÃ¼n birinde torun sevmek hayaliyle yuvasÄ±nÄ± kurduklarÄ± oÄŸullarÄ± ellerinin arasÄ±ndan kayÄ±p gitti.

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Evlerinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda ne yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± biz bilemeyiz. DÄŸer yandan Beckham Ã§ifti iÃ§in de hayat akÄ±p gidiyor..

Ä°kisi de servetlerini borÃ§lu olduklarÄ± iÅŸlerinin baÅŸÄ±nda.

Her ne kadar oÄŸlunun kendilerinden ayrÄ± dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle iÃ§i kan aÄŸlasa da Victoria Beckham, moda firmasÄ±nÄ±n iÅŸleri nedeniyle Dubai'ye gitti.

Ounass iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kapsÃ¼l koleksiyonun tanÄ±tÄ±mÄ±nda gÃ¶rev aldÄ± Victoria Beckham.

Sonra da Osa Machabi'nin Youtube kanalÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± programÄ±na bir rÃ¶portaj verdi.

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RÃ¶portaj sÄ±rasÄ±nda Osa Machabbi, eskilerin ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ±, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n modacÄ±sÄ±na "Victoria Beckham kimdir?" diye sordu. O da bu soruya ilginÃ§ bir yanÄ±t verdi.

"Ä°yi bir anne olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi isterim, iyi bir eÅŸ. Elimden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" diye yanÄ±t verdi Victoria Beckham.

Zor zamanlardan geÃ§se bile iyimser olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledikten sonra sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ve nazik bir kiÅŸi olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

Victoria Beckham'Ä±n sÃ¶yledikleri arasÄ±nda dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± daha var. YÄ±ldÄ±z, her ne olursa olsun olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§Ã¼nkÃ¼ iyi enerjiyi sevdiÄŸini de vurguladÄ±.

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DÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan 26 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn Beckham ve gelini Nicola ile yaÅŸadÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden zor bir dÃ¶nem geÃ§iren Victoria Beckham bu sÃ¶zlerine bakÄ±lÄ±rsa zorlu gÃ¼nlerde bile umudunu kaybetmiÅŸ deÄŸil.

Victoria kendini tanÄ±mlarken ÅŸunlarÄ± da sÃ¶yledi: "MÃ¼kemmel olmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum... HiÃ§bir zaman mÃ¼kemmel olmadÄ±m. Sadece yapabildiÄŸimin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum."

KusurlarÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini ama yine de kendisinin en iyi versiyonu olmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini saklamadÄ± Victoria Beckham.

SaÄŸlÄ±klÄ± beslendiÄŸini, dÃ¼zenli egzersiz yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼zgÃ¼nce giyinmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi.Â Ancak olabileceÄŸi en iyi noktaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda iyi bir anne, iyi bir eÅŸ ve iyi bir profesyonel olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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David Beckham, bu ay 50 yaÅŸÄ±na girdi... Bu Ã¶nemli dÃ¶nemde diÄŸer iki oÄŸlu Cruz ve Romeo hatta onlarÄ±n sevgilileri bile yanÄ±ndaydÄ±. Ama bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn ile gelini Nicola onu yalnÄ±z bÄ±raktÄ±.





Victoria Beckham, en zor zamanlarda bile olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ailesinde meydana gelen bu Ã§atlaÄŸÄ±n onarÄ±lacaÄŸÄ± konusunda umudu yerli yerinde.Â

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