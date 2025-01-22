Büyüdükçe annesine benzedi... Artık kızında kendi gençliğini görüyor

Haberin Devamı

Annesi, ilk gençlik yıllarından bu yana kamera karşısında olan tanımmış bir oyuncuydu... Babasının şöhretine ise zaten diyecek yoktu... Hollywood'un en nüfuzlu isimlerinden biriydi ve hala da öyle.

Ama doğrusu büyürken milyonların izlediği bir trajedinin de kahramanı oldu...

Annesi ile babası boşandıktan sonra deyim yerindeyse yetim kaldı... Babası hayatta olmasına rağmen yuvaları yıkıldıktan sonra onu arayıp sormadı. Bir kere bile kucağına alıp saçlarını okşamadı...

Sadece uzaktan para yardımında bulundu. Onu, hayatının odağına koyan annesi büyütüp bu yaşına getirdi.

O artık üniversiteye giden 18 yaşında bir genç kız ve büyüdükçe de annesinin gençlik yıllarına kopyası kadar benziyor.

Haberin Devamı

BU KEZ ANNESİNE DESTEK SIRASI ONA GELDİ

Çoğu kişi anladı Tom Cruise ile Katie Holmes'un altı yıllık evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri Noelle Cruise'dan söz ettiğimizi.

Annesi Katie ile babası Tom boşandıktan sonra Suri kelimenin tam anlamıyla boynu bükük kaldı.

Her ne kadar kendisi aksini savunsa da Tom Cruise, kızının bir daha yüzüne bile bakmadı. Suri'yi annesi Katie Holmes ve onun ebeveynleri el birliğiyle büyüttü.

Suri Cruise, bugün artık bir genç kız. Üniversite okumak üzere annesinin yanından ayrıldı, öğrenci yurduna yerleşti. Kendi hayat yolunu kendisi çizecek. Arkasında da hep annesi Katie'nin desteğini bulacak elbette.

Suri büyüdükçe kendisi de annesinin arkadaşı gibi de olmaya başladı. O da yeri geldiğinde Katie Holmes'un önemli günlerinde ona destek oluyor.

Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Gözden Kaçmasın O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti Haberi görüntüle

Suri, Broadway'de sahneye çıkan annesi Katie Holmes'u son gösterisinde ziyaret etti. O anlarda da annesine giderek daha fazla benzediği dikkatlerden kaçmadı.





Haberin Devamı

ANNESİNİN GENÇLİK YILLARINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Suri bir süredir Broadway'de Our Town adlı eserde sahneye çıkan annesi Katie Holmes'u son performansında yalnız bırakmadı.

Üstelik onu sadece sahnede izlemekle yetinmedi, sahne arkasında da ziyaret etti. Tabii ki Katie Holmes da kızından gördüğü bu destekten büyük bir mutluluk duydu.

Suri Cruise'un giderek annesine iyice benzediği hatta onun kopyası haline geldiği de dikkatlerden kaçmadı.

Suri, annesi ve babası boşandıktan sonra yaşadıkları nedeniyle hep "Hollywood'un boynu büyük çocuğu" olarak anıldı.

Babası Tom Cruise ile birlikte son kez görüldüğünde takvimler 2012 yılını gösteriyordu.

O zamandan bu yana da Tom Cruise, tek biyolojik çocuğuyla ilgilenmek yerine kendisiyle aynı hayat görüşünü paylayan evlatlık çocukları Connor ve Isabella'ya yöneldi.

Haberin Devamı

Suri'ye bakanlar artık annesi Katie Holmes'un gençlik yıllarından esintileri daha fazla görüyor.

Gözden Kaçmasın Bu kadarını kayınvalidesi bile yapamamıştı... Kraliçe olmayı beklemeden 115 yıl sonra tarih yazacak Haberi görüntüle





ANNESİ VE BABASI BOŞANDIKTAN SONRA KADERİ DEĞİŞTİ

Her ne kadar Hollywood'un en nüfuzlu ünlülerinden biri olarak dünyaya gelse de Suri'nin kaderi de annesiyle babası boşandıktan sonra değişti.

Yolların ayrılmasından sonra babası deyim yerindeyse sanki hayatında Suri hiç yokmuş gibi davrandı. Özetle Suri, baba sevgisine hasret büyüdü.

Tom Cruise bu konuda ilk ağızdan hiç konuşmuyor. Ama sözcüleri aracılığıyla yaptığı açıklamalarda da kızını elbette terk etmediğini ama onunla kamera karşısında, herkese göstererek görüşmek zorunda da olmadığını söylüyor ünlü oyuncu.

Haberin Devamı

Bu durum bir yana. Bir söylentiye göre de Cruise, Hollywood'un birçok ünlüsünün üyesi olduğu Scientology tarikatının ileri gelenlerinden.

Durum böyle olunca da bu tarikatın kurallarına sıkı sıkıya bağlı yaşıyor. Kızı Suri ise artık Scientology ile ilgisi kalmayan bir hayat süren Katie Holmes'un yanında büyüyor.

Cruise'un kızını bu yüzden terk ettiği, belki çok istese de onunla görüşemediği de iddialar arasında.





'BEYNİNİ ŞEYTANLAR YIKADI'

Cruise daha önce kızını görmek istemediğini çünkü kendisi gibi tarikat mensubu olmadığını belirtip daha da ilginç bir ifade kullanmıştı iddialara göre: "Suri'nin beynini şeytanlar yıkadı. "

Haberin Devamı

Yine o süreçte ileri sürülenlere göre Cruise, kızının yeteri kadar temizlediğinden, arındığından emin olmadan onu görmemeye de sonuna kadar kararlıydı.

Gözden Kaçmasın Yağmurlu bir günde aşklarını ilan etmişlerdi... Daha evlenmeden dört kişilik bir aile oldular Haberi görüntüle

İNTİKAMIN İLK ADIMI: BABASININ SOYADINI KULLANMADI

Bu arada Suri Cruise, geçen yıl lise diplomasını da aldı. O törende annesi Katie Holmes da genç kızı yalnız bırakmadı. Bu arada Suri, kendisinden çok da beklenmeyen bir adım attı.

Annesi Katie Holmes'dan boşandıktan sonra kendisini arayıp sormayan babasından "esaslı" bir intimal aldı.



Suri, törende babasının ve yasal olarak da kendisinin de soyadı olan Cruise'u kullanmadı. Bunun yerine ikinci adı olan Noelle ile anons edildi. Diploma alacak öğrenci listesinde de bu Suri Noelle adıyla yer aldı genç kız.