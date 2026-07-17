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Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış!

Güncelleme Tarihi:

#Zendaya#Tom Holland#The Odyssey
Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 17:39

Şöyle bir geriye doğru baktığımız zaman, sinema dünyasında kırmızı halıya damga vuran genç kuşakta bir isim öne çıkar: Zendaya.

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29 yaşındaki oyuncu, rol aldığı filmlerin galalarında, davetlerde öyle güzel giyiniyor ki büyük olasılıkla "benim" diyen modeller bile onu imrenerek izliyordur.

Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış

Her şeyden önce kusursuz bir fiziğe sahip.

Bunlara en olarak bedensel özelliklerine uygun giyinmek deseniz var, giydiğini kusursuz taşımak deseniz var. Uygun aksesuar ve takılarla görünümünü zenginleştirmek deseniz o da var.

Büyük olasılıkla çok iyi, işinin ehli bir ekiple çalışıyor Zendaya.

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Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış
Bir süre önce Tom Holland ile evlilik söylentilerine "Evet" diyerek son noktayı koyan taze gelin, kocasıyla rol aldığı Odyssey filminin galalarına da damgasını vurdu.

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Öyle ki her zaman iddialı giyinen Charlize Theron, Anne Hathaway gibi meslektaşlarını bile geride bıraktı, giyim ve kuşam konusunda.

Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış
Yıldız, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı The Odyssey filmiyle ilgili basın turlarını da dün katıldığı iki etkinlikle tamamladı. Elbette bütün ekiple birlikte.

Önce açık renk, bedenini saran bir elbiseyle son "giyinme şovunu" yaptı.

Sonra da Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show adlı programa konuk oldu. Her iki defasında da giyimi ve kuşamıyla pırıl pırıl parladı.

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Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış
Ama görünüşe göre hayranları bu yılın sonundan itibaren onu bir süreliğine özleyecek. Çünkü bu konuda bir süredir konuşulan söylentilerin doğru çıktığını Zendaya ilk ağızdan doğruladı.

Ardı ardına iddialı projelerde görev alan Zendaya, bu yılın sonundan itibaren kariyerine bir süre ara verecek.

Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış
Oyuncu, bu yıl The Drama, The Odyssey, Spider Man: Brand New Day adlı filmlerle seyircisiyle buluştu. Ayrıca Euphoria'nın son sezonunda kamera karşısına geçti.

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2026 aralık ayında da Dune: Part Three ile büyük olasılıkla bir kez daha kırmızı halıda tarzını konuşturacak. 

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Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış
Kısaca özetlemek gerekirse Zendaya, birbiri ardına iddialı projelerde görev aldı. Üstelik bu projelerin galaları, basın toplantıları da çabası.

Belli ki biraz dinlenmeye ihtiyacı var.

Oyuncu, bu yüzden de bu yıl sona erdiğinde projelerde yer almayı bırakıp mesleğine biraz ara vereceğini anlattı.

Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış
Entertainment Tonight'a verdiği röportajda Zendaya "Sadece kendi işime bakacağım. Biraz kendimle kalacağım" diye konuştu.

Bu sözleriyle hakkında çıkan bu konudaki söylentileri de doğrulamış oldu Zendaya. İnsanların kendisinden bıkmamasını umduğunu sözlerine ekledi güzel oyuncu.

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Mesleği gereği kimi zaman her şeyin çok hızlı geliştiğini anlatan Zendaya, "Her saniye yeni bir yerdeymiş gibi hissediyorsunuz. Beyniniz her yerde geziniyor. Bu eğlenceli ve bunun için minnettarım. Ama bazen bir süreliğine ortadan kaybolmanız gerekiyor" diye konuştu.

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#Zendaya#Tom Holland#The Odyssey

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