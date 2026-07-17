Bütün söylentiler doğru çıktı... Bunlar veda turlarıymış!

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29 yaşındaki oyuncu, rol aldığı filmlerin galalarında, davetlerde öyle güzel giyiniyor ki büyük olasılıkla "benim" diyen modeller bile onu imrenerek izliyordur.
Bunlara en olarak bedensel özelliklerine uygun giyinmek deseniz var, giydiğini kusursuz taşımak deseniz var. Uygun aksesuar ve takılarla görünümünü zenginleştirmek deseniz o da var.
Büyük olasılıkla çok iyi, işinin ehli bir ekiple çalışıyor Zendaya.
Öyle ki her zaman iddialı giyinen Charlize Theron, Anne Hathaway gibi meslektaşlarını bile geride bıraktı, giyim ve kuşam konusunda.
Önce açık renk, bedenini saran bir elbiseyle son "giyinme şovunu" yaptı.
Sonra da Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show adlı programa konuk oldu. Her iki defasında da giyimi ve kuşamıyla pırıl pırıl parladı.
Ardı ardına iddialı projelerde görev alan Zendaya, bu yılın sonundan itibaren kariyerine bir süre ara verecek.
2026 aralık ayında da Dune: Part Three ile büyük olasılıkla bir kez daha kırmızı halıda tarzını konuşturacak.
Belli ki biraz dinlenmeye ihtiyacı var.
Oyuncu, bu yüzden de bu yıl sona erdiğinde projelerde yer almayı bırakıp mesleğine biraz ara vereceğini anlattı.
Bu sözleriyle hakkında çıkan bu konudaki söylentileri de doğrulamış oldu Zendaya. İnsanların kendisinden bıkmamasını umduğunu sözlerine ekledi güzel oyuncu.
Mesleği gereği kimi zaman her şeyin çok hızlı geliştiğini anlatan Zendaya, "Her saniye yeni bir yerdeymiş gibi hissediyorsunuz. Beyniniz her yerde geziniyor. Bu eğlenceli ve bunun için minnettarım. Ama bazen bir süreliğine ortadan kaybolmanız gerekiyor" diye konuştu.