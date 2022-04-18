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Bütün sırların ortaya döküldüğü Yargı’da Ceylin birine zarar mı verdi?

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yayınlanan 29’uncu bölümü ile zirveye oturdu. Dizinin yayınlanan bu bölümü AB kategorisinde 9.43 reyting yüzde 24,61 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde 8.99 reyting yüzde 21.73 izlenme payı ile Total kategoride ise 6.64 reyting yüzde 17.13 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

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Ceylin, Çınar’ın babasını öldürdüğünü Metin’in ise bu cinayeti örtbas ettiğini öğrendi. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkisinin yepyeni bir sınava tabi tutulduğu bölümün final sahnesi ise kafaları karıştırdı. 6 ay sonrasının gösterildiği sahnede Ceylin’in kanlı bir bıçakla ofisine gelmesi ve Eren’in öfkeyle Ceylin’in kapısına dayanması izleyenleri şok etti.

Bütün sırların ortaya döküldüğü Yargı’da Ceylin birine zarar mı verdi


 Çınar’ın babasının katili olduğunu, Metin’in bu cinayeti örtbas ettiğini, Ilgaz başta olmak üzere Eren ile Pars’ın da bu gerçeği kendisinden sakladığını öğrenen Ceylin aldığı darbelerle perişan oldu. Gerçekleri öğrenir öğrenmez ise Çınar ve Metin’i polise ihbar etti. Ceylin’in Çınar ve Metin’le yüzleştiği anlar, duygusal dakikalara sahne olurken Pınar Deniz, oyunculuğuyla izleyenlerden tam not aldı. Çınar ile Metin’in ifadeleri ve gerçekler arasındaki uyuşmazlıklar cinayet mahallinde üçüncü bir kişi olma ihtimalini akıllara getirdi ancak Ceylin’in bu cinayetten Yekta sayesinde haberdar olduğundan bahsetmemesi akıllardaki soru işaretlerinin giderilememesine sebep oldu. Çınar tutuklu, Metin ise tutuksuz yargılandı. Tüm bu yaşananların ardından Ceylin, Ilgaz’dan kendisi ve ailesi arasında bir seçim yapmasını isterken Ilgaz’ın vereceği yanıt merak konusu oldu. Ilgaz ile Pars’tan şüphelenerek başsavcıyla konuşan Derya’nın bu hamlesinden haberdar olan Pars, Derya’ya tepkisini koyarken Derya ise kısa sürede Pars’ın gönlünü almayı başardı. Final sahnesinde yaşananlar ise herkesi şaşırttı. 6 aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin’in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren’in öfkeyle Ceylin’in kapısını çalması ‘Yargı’nın yeni bölümünde neler olacağına dair soru işaretleri yarattı.

Bütün sırların ortaya döküldüğü Yargı’da Ceylin birine zarar mı verdi

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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