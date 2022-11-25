'Bütün haklarımdan feragat ediyorum... Anlaşmalı boşanalım!'

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Dizinin yeni bölümünde;

NALAN'DAN TOKAT

Cana'dan hamile olduğunu ve bebeğin babasının Sedat olduğunu duyan Nalan, Koroğlu Köşkü'ne fırtına gibi döndü.

NALAN'DAN SEDAT'A SERT TOKAT - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sedat'ın konuşmasına fırsat dahi vermeyen Nalan, attığı sert tokadın ardından 'Seninle konuşma dönemi bitti. Sana yeni hayatında sevgilinle ve çocuğunla mutluluklar dilerim' dedi ve yüzüğü fırlattı.

'Siz beni mahvettiniz! Siz beni kirlettiniz, siz beni kendinize benzettiniz!'

'HOŞÇAKALIN RAFET BEY'

Nalan, hararetli tartışmanın üstüne gelen Rafet Bey'e de gerçekleri anlattıktan sonra evi terk etti.

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Feride, Nalan'ı geri döndürmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı.

NALAN KONAĞI TERK ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Öyle de bir gideceğim ki, sen bile şaşıp kalacaksın anne'

Evden öfkeyle çıkan Nalan, soluğu Billur'un yanında aldı.

Nalan'ın gidişi Rafet'i çılgına çevirdi. Sedat'tan hesap soran Rafet'e oğlundan hiç beklemediği bir karşılık geldi.

SEDAT'IN SEVGİSİZLİK ÖFKESİ HERKESİ AĞLATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ben sevmeyi bilmiyorum baba. Sen beni sevmedin baba... Sevmediğin için sorumluklukların altından da soyadının altından da kalkamadım. Ama ben seni hep çok sevdim baba... Biliyor musun 5 yaşından beri içimden hep aynı cümleyi tekrarladım ben 'Babam aslında beni çok seviyor ama sevgisini göstermeyi bilmiyor'

SEDAT VE ALP KAVGA ETTİ

Sedat; Cana’dan hesap sormak için Cana’nın Alp’le yaşadığı eve gitti ve ikili yeni bir kavgaya tutuştu.

Cavit Bey, kavgaya tam zamanında müdahale etti. Sedat ona 'bundan daha dibi görmemiştim' dedi.

SEDAT, CANA'YI SİLDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HAYRİ, NALAN'I BIRAKMADI

Sadece Hayri'nin mesajlarına cevap veren Nalan, onun Billur'un evinin önünde beklediğini görünce mutlu oldu.

Selen, Hayri'yi köşkün bahçesinde göremeyince Nalan ile birlikte olduklarını düşündü. Muzo, her zamanki gibi Selen'i tersledi.

Krizi çözmeye kararlı olan Feride, kızını almak için Billur'un evine gitti.

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FERİDE ELİ BOŞ DÖNDÜ

Köşke dönmeyeceğini söyleyen Nalan, yıllardır içinde tuttuklarını bir çırpıda Feride'nin yüzüne haykırdı.

Nalan'dan duyduklarıyla şoka giren Feride sadece 'Karar senin. Allah utandırmasın' diyebildi...

Nalan'ı yalıya güvendiğini düşünen Feride, yalıyı kimsesiz çocuklara bağışlamaya karar verdi.

NALAN, YILLARIN ACISINI HAYKIRDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Annemi o kadar çok sevmişsin ki... O öldü diye ben de yaşarken öleyim istedin'

Feride'nin eve eli boş bir şekilde dönmesi Koroğlu Ailesi'ni şaşırttı. Köşke gelen aile avukatı, Nalan'ın avukatının kendisini aradığını söyledi.

'NALAN HANIM BOŞANMAK İSTİYOR'

Avukat 'Nalan Hanım bütün haklarından feragat ederek, en kısa sürede anlaşmalı olarak boşanmak istiyormuş' dedi.

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Sedat, Nalan'la konuşmak ve onu eve döndürmek için Billur'a gitti. Nalan tıpkı annesi gidi Sedat'ı da eli boş geri gönderdi.

Hırsına yenilen Sedat 'Seninle mahkemede görüşeceğiz. Ben boşanmıyorum, boşan bakalım nasıl boşanacaksın' dedi.

Özgürlüğün keyfini çıkarmaya kararlı olan Nalan ile Hayri başbaşa yemeğe çıktı.

NALAN AŞK SARHOŞU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hafize ile dertleşen Feride, ona Nalan'ın değişiminden bahsetti. Nalan'ın sesini duymadan uyumak istemeyen Feride, ona ulaşamyınca Billur'u aradı.

'Nalan uyudu' cümlesi Feride'yi ikna etmeye yetmedi.

Dizinin final sahanesinde;

Muzo'nun kendisini takip ettiğinden habersiz olan Feride gece yarısı Billur'un evine gitti.

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NALAN NEREDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nalan ise yaşadığı tüm olumsuzları geride bırakarak Hayri ile başladığı günü onunla bitirmek istedi. İkili ilk defa başbaşa bir gece geçirdi.

NALAN VE HAYRİ ARASINDA BÜYÜK YAKINLAŞMA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL MEDYA BURCU BİRİCİK'İ KONUŞTU



*Şu tokatı o kadar çok bekledik ki Nalan sonunda yaptın,ülke olarak rahatlamış bulunmaktayız.

* Kızım sen nasıl bir oyuncusun ya! Tüm oyunculuk ödülleri sana gelsin, yolun hep açık ve başarılı olsun bitanem

*Nalan diye biri yoksa bile artık var benim için. Hayal kırıklığının, o acının nasıl bir duygu olduğunu somutlaştırıp izletti bize Burcu Biricik. Oyunculuk için tarih yazıyor eşsiz yeteneği ile!

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* Kraliçeyi ayakta alkışlayın, onu ekranda görmek ne büyük zevk.

* Şu an herkesin Burcu Biricik’in nasıl oyunculuk şov yaptığını izlemesini isterdim. Şu ülkede bağırarak ağlamayı oyunculuk zanneden herkese tokat atıyor duru oyunuyla...

* Burcu Biricik devleştikçe devleşti sahnede. Bize de alkışlamak düşer.

* Burcu Biricik sen nasıl efsane bir oyuncusun ya, izlemeye doyamıyorum. Duyguyu aktarışı mükemmel.