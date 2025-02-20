Küçük yaşta taciz kurbanı oldu... Evlatlık alınınca gülen yüzü sonsuza kadar soldu... Evine üç dakika kala trafik kazasında hayata veda etti

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Geleceğe dair büyük planları vardı, hepsini birer birer gerçekleştirecekti... Ama olmadı... Evine sadece üç dakika kala geçirdiği bir trafik kazası onu hayattan koparıp aldı. Üstelik sadece 18 yaşındaydı.

Bu anlatılanlar bir film ya da dizi senaryosu değil, gerçek hayatın ta kendisi... Geleceğe dair bütün hayalleri bir anda uçup giden genç bir kızın öyküsü.

EVİNE ULAŞMASINA SADECE ÜÇ DAKİKA KALMIŞTI

Yaşadığı Florida'nın güzellik kraliçesi olmak için katıldığı yarışmayla tanınan Kadance Fredericksen, evine ulaşmasına 3 dakika kala geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etti.

Florida Otoyol Polisi'nin verdiği bilgiye göre kaza, bu haftanın başında meydana geldi. Kadance, 17 Şubat'ta Santa Rosa County'de kendi kullandığı otomobille evine doğru gidiyordu.

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Fakat bilinmeyen bir nedenle kendi şeridinden çıkıp orta şeride girdi ve bir treyler ile çarpıştı. Genç kızın olay yerinde öldüğü açıklandı.

Kadance Fredericksen'in onu yıllar önce evlat edinen 48 yaşındaki annesi Lisa'nın People dergisine anlattığına göre kazanın yaşandığı sırada genç kızın eve ulaşmasına üç dakika kalmıştı.

Acılı anne Lisa dergiye yaptığı açıklamada "Ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Kazanın nedeni hala tam olarak belli değil" diye konuştu.

Anlattığına göre kaza meydana geldiği sırada Lisa evde değildi. Fakat komşu evde yaşayan en büyük kızı kazayı polislerden öğrendi.

Kadance Fredericksen'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜÇÜCÜKKEN TACİZE UĞRADI... EVLATLIK ALININCA HUZURU BULDU

Aslında Kadance'ın kısacık hayatı, kelimenin tam anlamıyla bir trajedi yumağı... Onun hayata erken vedasından sonra yasa boğulan Lisa, genç kızın biyolojik annesi değildi.

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Lisa, 2017 yılında Kadance'ı evlat edindi. Küçüklüğünde taciz mağduru olan Kadance bu şekilde huzuru buldu.

Acılı annenin anlattığına göre Kadance, bir gün gelip "Anne ben güzellik yarışmasına katılabilir miyim?" diye sordu.

Lisa önce şaşırsa da sonra onun bu isteğini kabul etti.

Kadance, Miss Florida güzellik yarışmasına katıldı. Ne kraliçe seçildi ne de dereceye girdi ama sonuçta bu onun için bir deneyim oldu.

YETİM ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE ÇABALIYORDU

Annesi Lisa'nın söylediğine göre Kadance, sonra da gönüllü olarak bazı kuruluşlarda çalışmaya başladı.

Bunun ardından da kendi yardım kuruluşunu oluşturdu. Kadan's Promise (Kadan'ın Sözü) adlı bu organizasyon sayesinde yetimhanede yaşayan çocukların yüzünü biraz olsun güldürebilmeyi amaçlıyordu.

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Onlar için oyuncak ayı ve battaniye toplayıp yetimhanelerde ya da hastanelerde kalan çocukları mutlu ediyordu.

Büyük kızı ve Kadance dışında 13 yaşında bir erkek çocuk annesi de olan Lisa erken kaybettiği kızı hakkında "Herkesi mutlu etmeye çalışan iyi kalpli ve cömert biriydi" diye konuştu.

VETERİNER OLMAK İSTİYORDU

Annesinin söylediğine göre Kadance liseyi bitirdikten sonra veteriner olmak istiyordu. Yaptığı üniversite başvurularından dokuzu onu öğrenci olarak kabul etmişti.

Ölümünden sadece bir gün önce de Kadance, Missisippi Eyalet Üniversitesi'nin tam bursluluk programıyla ilgili bir görüşme yapmış ve bursa hak kazanmıştı.

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Ailesi şimdi Kadance'ın girişimini sürdürüp onun adını ve anısını yaşatmayı amaçlıyor.

ONUN ANISINI YAŞATACAKLAR

Genç kız 22 Şubat'ta toprağa verilecek.

Ailesi de onun başlattığı Kada's Promise (Kada'nın Sözü) için törene oyuncak ayılar getirilmesini rica etti. Ayrıca Kadance'ın ölümünün ardından açılan GoFundMe sayfası aracılığıyla başlatılan bağış kampanyasına destek olunmasını istedi.

Acılı anne Lisa bu konuda "Kadance'ın kim olduğunu bütün dünyanın bilmesini istiyoruz. O burada olmasa bile elimizden geldiğince çok sayıda hayata dokunmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.