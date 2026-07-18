Bütün dünyası içine doğduğu altın kafes... Bir gün onu da elinden alacaklar... Dünyanın en bahtsız genç kızı bahçeye çıktı

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Bunun nedeni de "bahtsızlığı.." Bu kelimeyi kullandık ama onun koşulları düşünüldüğünde hiç boşuna değil. Sonuçta dünya üzerinde türlü türlü bahtsızlıklar var.
Hayatı bunca ilgi çeken bu genç kız, ülkesinin kraliyet ailesine mensup. Üstelik şu anda tahtta olan babasının tek varisi.
Üstelik halktan biriyle evlenirse unvanını da içine doğduğu sarayı da kaybedecek. Ya da seçenekleri çok az olsa da soylu biriyle evlenecek.
Hatta bir ara evlenmeyip manastıra kapanmasının bile söz konusu olabileceği söyleniyordu.
Japon İmparatoru Naruhito ile karısı Masako'nun tek çocuğu olan 24 yaşındaki Aiko 'dünyanın en yalnız prensesi' olarak anılıyor.
Genç kız aslında halkı tarafından çok sevilse de hatta onu günün birinde tahtta görmek isteyenler olsa da 'krizantemler ülkesi' Japonya'da katı kraliyet kurallarının değişmesi çok zor.
Bütün bunlara rağmen Aiko, o geleneksel Japon güleryüzlülüğünü de hiç elden bırakmıyor. Genç kız, önceki gün de anne ve babasıyla birlikte kameralar karşısına çıktı.
Hem İmparator hem İmaratoriçe hem de kızları Aiko, geleneksel kariyushi kıyafetleri içinde kameralara poz verdi. O anlarda Aiko'nun her zamanki gibi kibarca gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
Bu arada Aiko her ne kadar ülkesinde kalsa da annesi ve babasının daha kısa bir süre önce Hollanda ve Belçika'yı ziyaret edip bu ülkelerin kral ve kraliçeleriyle resmi görüşmeler yaptığını hatırlatalım.
Geçen aralık ayında 24 yaşına giren genç kızın günün birinde tahta çıkması için aslında halktan büyük bir baskı olduğu söylenebilir. Ancak yine de Aiko'nun kaderinin değişmesi o kadar kolay değil.
Diğer yandan muhafazakarlar ise tahttaki kişinin kesinlikle bir erkek olması gerektiği görüşünde.
Bu durumda Aiko'nun asla erişemeyeceği tahta amcasının oğlu yani İmparator Naruhito'nun yeğeni oturacak zamanı geldiğinde.
Geleneklere göre sıradan biriyle evlenmesi zor, çünkü bunun bir bedeli var. Yani kocasının mutlaka soylu bir aileden gelmesi gerekiyor.
Fakat Japonya'da Aiko'nun evlenebileceği uygun ve soylu bir eş adayı da artık yok. İşte bu yüzden prenses, gelecekteki hayatı için önemli bir karar vermek zorunda kalacak.
Bu ikinci seçenek için zorlu bir dizi fiziksel ve ruhsal eğitimden geçmesi ve ardından da dini inançları gereği bir Şinto tapınağının hizmetkarı olarak kalan ömrünü geçirmesi gerekecek.
Prenses Aiko'nun önündeki diğer seçenek ise halktan biriyle evlenmek ama, imparator soyundan geldiği için elinde bulunan bütün unvanları ve ayrıcalıklardan vazgeçmesi gerekecek bu durumda da.
Eğer ailede uygulanan kurallar değişmezse 2001 yılında dünyaya gelen Aiko'nun tahta çıkmak için hiçbir şansı olmayacak. Babasının varisi 59 yaşındaki amcası Prens Fumihito. Ondan sonra ise Fumhito'nun oğlu Hisahito geliyor. Genç prens şu anda 18 yaşında. Bu arada 2006'da doğan Prens Hisohito'nun ailede 41 yıl içinde dünyaya gelen ilk erkek çocuk olması nedeniyle de el üstünde tutulduğunu hatırlatalım.