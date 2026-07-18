Bütün dünyası içine doğduğu altın kafes... Bir gün onu da elinden alacaklar... Dünyanın en bahtsız genç kızı bahçeye çıktı

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Bunun nedeni de "bahtsızlığı.." Bu kelimeyi kullandık ama onun koşulları düşünüldüğünde hiç boşuna değil. Sonuçta dünya üzerinde türlü türlü bahtsızlıklar var.

Hayatı bunca ilgi çeken bu genç kız, ülkesinin kraliyet ailesine mensup. Üstelik şu anda tahtta olan babasının tek varisi.

Ama Avrupa'daki birçok yaşıtı, 'konumdaşı' gibi babasından sonra taht ona kalmayacak. Bunun yerine sırf erkek olduğu için kuzenine geçecek. Ailesinin mirasına uzaktan bakacak bir başka deyişle.

Üstelik halktan biriyle evlenirse unvanını da içine doğduğu sarayı da kaybedecek. Ya da seçenekleri çok az olsa da soylu biriyle evlenecek.

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Hatta bir ara evlenmeyip manastıra kapanmasının bile söz konusu olabileceği söyleniyordu.

Aslında onun "altın kafesteki" hayatını uzaktan izleyenler Japon Prensesi Aiko'dan söz ettiğimizi çoktan anladı.

Japon İmparatoru Naruhito ile karısı Masako'nun tek çocuğu olan 24 yaşındaki Aiko 'dünyanın en yalnız prensesi' olarak anılıyor.

Genç kız aslında halkı tarafından çok sevilse de hatta onu günün birinde tahtta görmek isteyenler olsa da 'krizantemler ülkesi' Japonya'da katı kraliyet kurallarının değişmesi çok zor.

Bütün bunlara rağmen Aiko, o geleneksel Japon güleryüzlülüğünü de hiç elden bırakmıyor. Genç kız, önceki gün de anne ve babasıyla birlikte kameralar karşısına çıktı.

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Babası Naruhito ve annesi Masako ile birlikte yaz mevsimini karşılamak için İmparatorluk Köşkü'ne geçtiler. Bunun şerefine de basının karşısına çıktılar.

Hem İmparator hem İmaratoriçe hem de kızları Aiko, geleneksel kariyushi kıyafetleri içinde kameralara poz verdi. O anlarda Aiko'nun her zamanki gibi kibarca gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Bu arada Aiko her ne kadar ülkesinde kalsa da annesi ve babasının daha kısa bir süre önce Hollanda ve Belçika'yı ziyaret edip bu ülkelerin kral ve kraliçeleriyle resmi görüşmeler yaptığını hatırlatalım.

Aiko, yurt dışı gezisinden dönen babası İmparator Naruhito ve annesi İmparatoriçe Masako ile birlikte yazlık konutun bahçesinde kamera karşısına çıktı.

Ailece kamera karşısına çıktıklarında da en çok ilgiyi Prenses Aiko gördü elbette. Bu de nedensiz değil.

Geçen aralık ayında 24 yaşına giren genç kızın günün birinde tahta çıkması için aslında halktan büyük bir baskı olduğu söylenebilir. Ancak yine de Aiko'nun kaderinin değişmesi o kadar kolay değil.

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Her ne kadar ailece birlikte halkın karşısına çıktıklarında herkes "Aiko" diye tezahürat yapsa da Japonya'da kız çocukların taht hakkı bulunmuyor. Bunun için ciddi bir reform yapılması gerekiyor.

Diğer yandan muhafazakarlar ise tahttaki kişinin kesinlikle bir erkek olması gerektiği görüşünde.

Bu durumda Aiko'nun asla erişemeyeceği tahta amcasının oğlu yani İmparator Naruhito'nun yeğeni oturacak zamanı geldiğinde.

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Aiko'nun hayatı belki uzaktan bakıldığında mutlu sonla bitmesi beklenen bir peri masalı gibi görünebilir. Ama gerçek hiç öyle değil. Çünkü onu öyle özenilecek bir gelecek beklemiyor.

Geleneklere göre sıradan biriyle evlenmesi zor, çünkü bunun bir bedeli var. Yani kocasının mutlaka soylu bir aileden gelmesi gerekiyor.

Fakat Japonya'da Aiko'nun evlenebileceği uygun ve soylu bir eş adayı da artık yok. İşte bu yüzden prenses, gelecekteki hayatı için önemli bir karar vermek zorunda kalacak.

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Ya sıradan biriyle evlenecek ya da hiç evlenmeyip iffetini korumak için bir tapınağa kapanacak.

Bu ikinci seçenek için zorlu bir dizi fiziksel ve ruhsal eğitimden geçmesi ve ardından da dini inançları gereği bir Şinto tapınağının hizmetkarı olarak kalan ömrünü geçirmesi gerekecek.

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Prenses Aiko'nun önündeki diğer seçenek ise halktan biriyle evlenmek ama, imparator soyundan geldiği için elinde bulunan bütün unvanları ve ayrıcalıklardan vazgeçmesi gerekecek bu durumda da.

Bu arada aşk uğruna sarayını ve unvanını bırakan bir örnek de var Japonya imparatorluk ailesinde. İmparatorun yeğeni Prenses Mako, 2021 yılında üniversitede tanıştığı halktan biri olan Kei Komuro ile evlenmek için eski hayatına veda etti. Bir bebek sahibi de olan çift, ABD'de yaşıyor.