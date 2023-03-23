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Büşra Pekin “Yıldız De Bana” ile ekrana dönüyor…

Güncelleme Tarihi:

#Büşra Pekin#Yıldız De Bana#Hülya Avşar
Büşra Pekin “Yıldız De Bana” ile ekrana dönüyor…
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 15:21

Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan, yarışma programı “Yıldız De Bana” çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

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Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran, jüri koltuğuna Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstleniyor.

Yıldız De Bana ile ekrana dönecek olan sevilen oyuncu Büşra Pekin: “Bu program için çok heyecanlıyım. Sektöre yeni ve yetenekli isimler kazandırmayı amaç edinmiş bir program…Ve amaca doğru ilerlerken çok eğleneceğiz. Gençler için önemli bir fırsat, Kanal D ekranında yeteneklerini gösterecekler ve umarım jüri olarak biz de seyirci de izlemeye doyamayacağız.” dedi.

Büşra Pekin “Yıldız De Bana” ile ekrana dönüyor…

Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek, 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yer alacağı, Pastel Yapım imzalı program “Yıldız De Bana” yakında Kanal D’de…

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#Büşra Pekin#Yıldız De Bana#Hülya Avşar

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