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Büşra Pekin: ABD'den malzeme gelmeyince kilo aldım

#Dilberay#Büşra Pekin#Nursel Köse
Büşra Pekin: ABDden malzeme gelmeyince kilo aldım

4 Şubat’ta vizyona giren “Dilberay” filminin oyuncuları Büşra Pekin ve Nursel Köse, dijital platformda yayınlanan Dayı Şov’a konuk oldu.

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Rolüne nasıl hazırlandığını anlatan Pekin, “Rolüme Dilber Abla’nın videolarını izleyerek hazırlandım. 60 yaşını izledim ama 19 yaşının empatisini kurarak o yıllara dönmeye çalıştım. Rolün zor yanı ise şu oldu. Pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti ama onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım” dedi. Genelde kötü kadın rollerini canlandıran Köse ise “Türkiye’de ilk defa iyi kadın rolünde oynadım. Melek gibi birini oynamaya bayılmıyorum zaten. Zaaflı roller daha zevkli” diye konuştu.

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