Büşra Pekin: ABD'den malzeme gelmeyince kilo aldım

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Rolüne nasıl hazırlandığını anlatan Pekin, “Rolüme Dilber Abla’nın videolarını izleyerek hazırlandım. 60 yaşını izledim ama 19 yaşının empatisini kurarak o yıllara dönmeye çalıştım. Rolün zor yanı ise şu oldu. Pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti ama onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım” dedi. Genelde kötü kadın rollerini canlandıran Köse ise “Türkiye’de ilk defa iyi kadın rolünde oynadım. Melek gibi birini oynamaya bayılmıyorum zaten. Zaaflı roller daha zevkli” diye konuştu.