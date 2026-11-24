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Fatih Altaylı programda tarihçi Celal Şengör’ün Develi’ye duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:

“Celal Şengör’e göre Türkiye’nin en güzel kadını Büşra Develi’dir. Celal, ‘O Fransız, Türk değil’ diyor.” Ünlü oyuncu bu sözler üzerine kökenini merak ederek genetik test yaptırdığını söyledi: “Kendi merakımdan gen testi yaptırdım, yüzde 74 Gürcü çıktım.”



HAYAT PARTNERİ İSTİYORUM



Büşra Develi programda evliliğe bakışını da anlattı. Şu an hayatında kimsenin olmadığını belirten oyuncu, şöyle konuştu:

“Evlenip evlenmemenin bir anlamı olmadığında evlenmek gerektiğini düşünüyorum. Evlenmiş olmak için evlenmek değil, ‘Artık evlenmesek ne olur’ noktasında evlenmek gerek. Hayatı keyifle paylaşırken. Çünkü evlilik, ilişkiyi bir yere taşıyacak gibi bir algı var. Ama ilişki hep aynıysa, hiçbir farkı yoksa evlenmemek gerekiyor. Ben hayat partneri istediğim bir yerdeyim.”