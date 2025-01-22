×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Buse Terim Hollywood yıldızlarıyla röportaj yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Buse Terim#Cameron Diaz#Jamie Foxx
Buse Terim Hollywood yıldızlarıyla röportaj yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:31

BUSE Terim, komedi-aksiyon filmi “Back in Action”ın başrol oyuncuları Cameron Diaz ve Jamie Foxx ile röportaj gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Diaz, Terim’in “Oyunculuktan uzaktın. Seni oyunculuğa döndüren ne oldu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bana doğru zaman gibi geldi. Ailem ve kendim için bu zorluğu birlikte üstlenmek doğru bir şey gibi hissettirdi. En önemlisi de eğer geri döneceksem kiminle olduğuydu. Kiminle ailemden uzaklaşıp sette bir gün geçirecektim? Jamie Foxx, belirleyici faktördü. Çünkü neye girdiğimi biliyordum. 10 yıl sonra geri dönüp bir film yapabilmek büyük ayrıcalık.”

Foxx ise Diaz ile filmdeki uyumu hakkında şunları söyledi:

“Bazen, kameraların dışında kalan ilişkiler gözden kaçabiliyor. Çünkü burası Hollywood. Beraber çok güldük ve keyifli zaman geçirdik. Biraz geçmişe gitmiş gibi olduk.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buse Terim#Cameron Diaz#Jamie Foxx

BAKMADAN GEÇME!