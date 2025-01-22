Buse Terim Hollywood yıldızlarıyla röportaj yaptı

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Diaz, Terim’in “Oyunculuktan uzaktın. Seni oyunculuğa döndüren ne oldu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bana doğru zaman gibi geldi. Ailem ve kendim için bu zorluğu birlikte üstlenmek doğru bir şey gibi hissettirdi. En önemlisi de eğer geri döneceksem kiminle olduğuydu. Kiminle ailemden uzaklaşıp sette bir gün geçirecektim? Jamie Foxx, belirleyici faktördü. Çünkü neye girdiğimi biliyordum. 10 yıl sonra geri dönüp bir film yapabilmek büyük ayrıcalık.”

Foxx ise Diaz ile filmdeki uyumu hakkında şunları söyledi:

“Bazen, kameraların dışında kalan ilişkiler gözden kaçabiliyor. Çünkü burası Hollywood. Beraber çok güldük ve keyifli zaman geçirdik. Biraz geçmişe gitmiş gibi olduk.”