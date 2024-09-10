Bursa Bülbülü oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Bursa Bülbülü ne zaman çekildi?

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Yerli sinema filmlerimizden Bursa Bülbülü televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı Bursa Bülbülü başrollerinde de Ata Demirer yer alıyor. Bursa Bülbülü oyuncuları arasında ayrıca Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar bulunuyor. Peki, Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi? Bursa Bülbülü konusu ve oyuncuları...

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın babası olan, döneminin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesi ile kaset çıkarmanın kendisine büyük şans getireceğine inanır. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

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BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bursa Bülbülü filmi Bursa, Bandırma ve Erdek'te çekildi. Fİlmde Erdek'in doğal güzellikleri izleyiciler tarafından çok sevildi.

BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ata Demirer - Cengiz

Cem Gelinoğlu - Taşkın

Özge Özacar - Arzu

Tarık Papuççuoğlu - Şerafettin

Melek Baykal - Zeliha

Celil Nalçakan - Osman

Toygan Avanoğlu - Doktor Fatih

Neslihan Arslan - Bülent Ersoy

Ramiz Mullamusa - Küçük Emrah

Seda Türkmen - Sevda

Bedir Bedir - Cazgir