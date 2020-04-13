Burhan Aykurt kimdir? Müge Anlı'daki Burhan Aykurt'un katili kim çıktı?Abisi Mahmut Akyurt itirafıyla şaşırtmıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Burhan Aykurt 15 ay sonra ölü bulundu. 29 Kasım 2019 tarihinden beri kayıptı. Ağabeyinin işaret ettiği yerin 25 km uzağında bir çoban tarafından bulunan cesedin, sarp kayalık olan bölgeye nasıl götürüldüğü merak konusu. Aylardır aranmasına rağmen hakkındaki çeşitli bilgiler yüzünden şüpheli kaybın cinayet dosyasına dönüşmemiş olması da akıllardaki soru işaretlerini artırmıştı.

ABİSİ MAHMUT AYKURT İTİRAFIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Uzun süredir kayıp olan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt; "yolumu kesen araç hikayesini ben uydurdum" diyerek gerçekleri itiraf etti. Müge Anlı ve stüdyodaki seyirciler ağabey Mahmut Aykurt'a tepki gösterdi; böylelikle ağabeyin yalan ifadesi soruşturmayı yanlış yönlendirdi. 29 Kasım 2018'de ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un cinayet kurban gittiğinden şüpheleniyor.

Mahmut Aykurt; uydurduğu hikaye ile babasının hüngür hüngür ağlamasına neden olmuştu. Anlattığı hikayede "bir araba yolda önümü kesti, kardeşimi boğarak öldürdüklerini söyledi sonra da gitti." demişti. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.