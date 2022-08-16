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Burcu Özberk'in tatil pozları!

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#Burcu Özberk#Burcu Özberk Tatil#Burcu Özberk Fotoğrafları
Burcu Özberkin tatil pozları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 09:18

Oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor...

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En son 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Burcu Özberk dizinin final yapmasıyla tatil sezonunu açmıştı. Türkiye'de ve yurtdışında tatile çıkan oyuncu paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Kısa bir Bali turu yapan Özberk daha sonra ailesiyle Türkiye'de tatiline devam etmişti.

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Burcu Özberk, fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. 

Burcu Özberkin tatil pozları

Instagram'da 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu kez tekne turuna çıktı. Mayolu fotoğraflarını paylaşan Özerk'in pozlarına ilgi büyük oldu.

370 binden fazla beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da yorum yapıldı.

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Burcu Özberkin tatil pozları

 

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#Burcu Özberk#Burcu Özberk Tatil#Burcu Özberk Fotoğrafları

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