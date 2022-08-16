Burcu Özberk'in tatil pozları!

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En son 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Burcu Özberk dizinin final yapmasıyla tatil sezonunu açmıştı. Türkiye'de ve yurtdışında tatile çıkan oyuncu paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Kısa bir Bali turu yapan Özberk daha sonra ailesiyle Türkiye'de tatiline devam etmişti.

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Burcu Özberk, fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi.

Instagram'da 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu kez tekne turuna çıktı. Mayolu fotoğraflarını paylaşan Özerk'in pozlarına ilgi büyük oldu.

370 binden fazla beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da yorum yapıldı.

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