Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? İşte Burcu Özberk'in hayatıyla ilgili merak edilenler
Burcu Özberk kimdir? Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve final yapan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Burcu Özberk'in hayatı ve biyografisini öğrenmek isteyen izleyenler, Burcu Özberk'le ilgili merak ettikleri sorulara internetten yanıt arıyor. İşte, Burcu Özberk'in hayatıyla ilgili merak edilenler.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktasını yakalayan Burcu Özberk, Afili Aşk dizisinde 'Ayşe' karakteriyle adından söz ettirdi. İşte, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Dizisi kadın oyunu ödülünü almaya hak kazanan Burcu Özberk'le ilgili ayrıntılar.
Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır.
2019'da yayın hayatına başlayan Afili Aşk'ta Ayşe Özkayalı karakterine hayat verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle