Burcu Kara: İlk günümde beni sette unuttular

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Programın bu haftaki konuğu, oyuncu Burcu Kara oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine ilk olarak “Haziran Gecesi” dizisiyle adım atan Kara, ilk set gününde yaşadığı anıyı izleyicilerle paylaştı. Ünlü oyuncu, “İtalyan Hastanesi’nde set vardı. Gündüz sete gittim, saatler geçti” diyerek, eğlenceli anısını şöyle anlattı: “Çok mülayimimdir. Hiç şikâyet etmem, hiç sorgulamam. Bir de ilk setimdi. Çıkıntı olmak istemedim, ödüm patlıyor. Çok disiplinliyim. Üç, beş, yedi saat geçti ve 14 saat sonra çıktım, ‘Beni unuttunuz mu? Ben buradayım’ dedim. Herkes kafasını kaldırdı, birbirlerine baktı. Meğer sahneler değişmiş, başka şeylere geçilmiş. Gerçekten beni unutmuşlar. O bana ders oldu. Sonra hep sete gidince herkese önce ‘merhaba’ dedim.”



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İki film olarak çekilen Romantik Komedi filminin üçüncüsünü ne zaman çekileceği sorusuyla çok karşılaştığını söyleyen Burcu Kara, filmin devamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara ‘’Defalarca biz bir araya geldik. Engin Altan'dan da duymuşsundur. O işin çünkü üçüncüsü de olur on üçüncüsü de olur. Hayat o kadar uzun değil. çok güncellenebilecek bir şey. Hepimizin hayatı nasıl değişiyor, çocuğumuz oluyor, evleniyoruz, küsüyoruz, üzülüyoruz, iş yapıyoruz, çalışıyoruz, yaşlanıyoruz. O zamanlar sosyal medya diye bir şey yoktu biz ilkini çektiğimizde. Mesela şimdi elimizde inanılmaz malzemeler var. Çok sürebilecek bir şey o proje ve hayatta bana en çok sorulan soru ‘’Romantik Komedi 3 ne zaman çıkacak?’’ sorusudur herhalde’’ dedi.