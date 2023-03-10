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Burcu Kara: Doğayla uyum sağlamalıyız

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#Burcu Kara#Emre Karayel#Uçuş 811
Burcu Kara: Doğayla uyum sağlamalıyız
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:50

Burcu Kara ve Emre Karayel’in başrollerini paylaştığı “Uçuş 811” bugün seyirciyle buluştu.

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Hakan Kerim Karademir’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin özel gösterimiyse önceki gün Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Gösterim öncesi Burcu Kara, yaşanan deprem felaketiyle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

Burcu Kara: Doğayla uyum sağlamalıyız

“Aşırı duygusal bir dönem olduğu için hayata normal devam edemiyorum. Doğayla savaşmadan, onunla uyumlu biçimde önlemimizi alarak yaşamalıyız.” Oyuncular, filmin tamamının uçakta geçtiğini söyledi ve ekledi: “Farklı ve katmanlı bir film oldu. İlk andan itibaren heyecanla çalıştık. Geçen kış bir uçak hangarında adeta filmi donarak çektik.”

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#Burcu Kara#Emre Karayel#Uçuş 811

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