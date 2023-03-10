Burcu Kara: Doğayla uyum sağlamalıyız

Haberin Devamı

Hakan Kerim Karademir’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin özel gösterimiyse önceki gün Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Gösterim öncesi Burcu Kara, yaşanan deprem felaketiyle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

“Aşırı duygusal bir dönem olduğu için hayata normal devam edemiyorum. Doğayla savaşmadan, onunla uyumlu biçimde önlemimizi alarak yaşamalıyız.” Oyuncular, filmin tamamının uçakta geçtiğini söyledi ve ekledi: “Farklı ve katmanlı bir film oldu. İlk andan itibaren heyecanla çalıştık. Geçen kış bir uçak hangarında adeta filmi donarak çektik.”