Burcu Kara, Arka Sokaklar'da: Bu komiserin gözü çok “Kara”

Haberin Devamı

Uzun bir aradan sonra Arka Sokaklar ile ekrana dönen Kara, dizide komiser Seval Aslan karakterine hayat verecek.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak olan Burcu Kara’nın canlandırdığı Seval Aslan İstanbul Narkotik Şube’de komiser. Sert ve dik bir karakter olan Seval’in Rıza Baba’nın radarına girmesi ile başlayan hikâyede ne gibi gelişmelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.