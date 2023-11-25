×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Burcu Kara, Arka Sokaklar'da: Bu komiserin gözü çok “Kara”

Güncelleme Tarihi:

#Burcu Kara#Arka Sokaklar#Kanal D
Burcu Kara, Arka Sokaklarda: Bu komiserin gözü çok “Kara”
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 10:58

Türkiye’nin efsane dizisi Arka Sokaklar, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yeni sezona yeni isimlerle merhaba diyen diziye Pamir Pekin’den sonra güzel oyuncu Burcu Kara dahil oldu.

Haberin Devamı

 Uzun bir aradan sonra Arka Sokaklar ile ekrana dönen Kara, dizide komiser Seval Aslan karakterine hayat verecek.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak olan Burcu Kara’nın canlandırdığı Seval Aslan İstanbul Narkotik Şube’de komiser. Sert ve dik bir karakter olan Seval’in Rıza Baba’nın radarına girmesi ile başlayan hikâyede ne gibi gelişmelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Burcu Kara, Arka Sokaklarda: Bu komiserin gözü çok “Kara”

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burcu Kara#Arka Sokaklar#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!