×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Burcu Güneş: Bu yola aşkla adandım

Güncelleme Tarihi:

#Burcu Güneş#Radyo D#Fatih Uslu
Burcu Güneş: Bu yola aşkla adandım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:45

 ÜNLÜ şarkıcı Burcu Güneş, Radyo D’de Fatih Uslu’nun konuğu oldu.

Haberin Devamı

Müzik kariyerinde 26 yılını geride bırakan Güneş, “Bu yola aşkla adandıktan sonra zorlukların karşısında pes etmemek lazım. Güçlü olmak; düştükten sonra o zorluklara karşı nasıl bir yol izleyeceğim diye düşünüp biraz geri çekilip sonra yeniden devam etmek” ifadelerini kullandı. Güneş sürpriz bir isimle sahne alabileceğini de söyledi: “Her gün yeniden hayata başlayıp o gün gelen o fikirle ve o ruhla frekansı hissedip öyle bu projeleri oluşturuyorum. Mesela dün arkadaşlarla konuştuk, ‘Beraber sahne alsanız ne güzel olurdu’ dediler. Ben de severim ama şu anda söylemeyeyim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burcu Güneş#Radyo D#Fatih Uslu

BAKMADAN GEÇME!