Burcu Güneş: Bu yola aşkla adandım

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Müzik kariyerinde 26 yılını geride bırakan Güneş, “Bu yola aşkla adandıktan sonra zorlukların karşısında pes etmemek lazım. Güçlü olmak; düştükten sonra o zorluklara karşı nasıl bir yol izleyeceğim diye düşünüp biraz geri çekilip sonra yeniden devam etmek” ifadelerini kullandı. Güneş sürpriz bir isimle sahne alabileceğini de söyledi: “Her gün yeniden hayata başlayıp o gün gelen o fikirle ve o ruhla frekansı hissedip öyle bu projeleri oluşturuyorum. Mesela dün arkadaşlarla konuştuk, ‘Beraber sahne alsanız ne güzel olurdu’ dediler. Ben de severim ama şu anda söylemeyeyim.”