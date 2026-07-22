Burcu Gönder: Maddi ve manevi zarar uğradım

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İddiaya göre, prodüksiyon şirketi sözleşmeye aykırı biçimde, hiçbir gerekçe sunmadan, bir telefon mesajıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti.

Oyuncu ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Gönder, sözleşmeyi haksız şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla prodüksiyon şirketine 10 bin liralık maddi tazminat davası açtı.

Şirketin sahne aldığı performans ücretini de ödemediğini ileri süren Gönder, planlanmış oyunlardan mahrum kalarak manevi zarara uğradığını da öne sürdü.