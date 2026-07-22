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Burcu Gönder: Maddi ve manevi zarar uğradım

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#Burcu Gönder#Seviyorsan Git Ayrıl Bence#İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
Burcu Gönder: Maddi ve manevi zarar uğradım
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 10:54

Oyuncu Burcu Gönder, ‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ isimli tiyatro oyununda sahne almak için Kollektör Prodüksiyon şirketiyle anlaştı.

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İddiaya göre, prodüksiyon şirketi sözleşmeye aykırı biçimde, hiçbir gerekçe sunmadan, bir telefon mesajıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti.

Oyuncu ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Gönder, sözleşmeyi haksız şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla prodüksiyon şirketine 10 bin liralık maddi tazminat davası açtı.

Burcu Gönder: Maddi ve manevi zarar uğradım

Şirketin sahne aldığı performans ücretini de ödemediğini ileri süren Gönder, planlanmış oyunlardan mahrum kalarak manevi zarara uğradığını da öne sürdü.

 

 

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#Burcu Gönder#Seviyorsan Git Ayrıl Bence#İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi

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