Burcu Biricik’in yeni dizisi Fatma oldu – Fatma dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix Türkiye yeni dizisi Fatma'yı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarından dizinin ana karakteri Burcu Biricik'in fotoğrafını paylaşarak "Aramıza hoş geldin Fatma. Heyecanlı bir geri sayım başladı" notunu yazdı. Fatma dizisinin oyuncuları ve yayın tarihiyle ilgili detayların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.



FATMA DİZİSİNİN KONUSU



Zafer'in karanlık bağlantılarının bu beklenmedik cinayeti öğrenmesiyle, hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmadığını anlayan Fatma, Zafer'i aramaya devam ederken; bir yandan da "temizlikçi kadın" olarak cinayet işlemeye devam eder. Sıradışı senaryosu ile ilgiyi üzerine çekeçek gibi görünen Fatma dizisinin, nasıl bir akışta ilerleyeceği ise gelecek sezonlar ile birlikte belli olacak!