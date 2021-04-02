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Televizyon
Haber Giriş: 02.04.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Burcu Biricik: Nalan’la hayaller kuracağım

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Burcu Biricik: Nalan’la hayaller kuracağım

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Camdaki Kız”ın başrol oyuncusu Burcu Biricik’le dizi için özel bir fotoğraf çekimi yapıldı.

Nalan karakteriyle ekrana gelecek olan Biricik, çekimlerin ardından projeyle ve rolüyle ilgili konuştu: “Camdaki Kız, benim için çok heyecan verici ve seyircideki karşılığını da merakla beklediğim bir proje. Canlandırdığım Nalan, naifliğinin ve güleryüzünün ardında aslında büyük acılar ve hüzün saklamasına rağmen hayal kurmaktan ve masallara inanmaktan vazgeçmeyen bir karakter.

Burcu olarak hayata çok daha gerçekçi bir pencereden baktığım için hayal kurmayı Nalan’dan öğreneceğimi düşünmek beni daha da heyecanlandırıyor.” Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikâyesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, 8 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizide ayrıca Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.

'Camdaki Kız' 8 Nisan Perşembe BaşlıyorCamdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor!
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