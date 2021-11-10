Burcu Biricik 'Camdaki Kız'dan ayrılıyor iddialarına yanıt verdi

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"Hayır arkadaşlar, çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere...

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