Burcu Biricik 'Camdaki Kız'dan ayrılıyor iddialarına yanıt verdi

"Hayır arkadaşlar, çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere...
Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senar-yosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan
'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor