Burçin Terzioğlu: Kurallarımı esnettim

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Oyuncu, gençlik yıllarında “Asla yapmam” dediği birçok konuda bugün daha esnek düşündüğünü ifade etti:

“Bugün bazı kurallarımı esnettim ama değerlerimi değil. İnsan ilkelerinden vazgeçmeden de daha yumuşak ve kapsayıcı olabiliyor.”

“Konfor alanımın dışına çıkmaya karar verdim” diyen Terzioğlu, artık hayatında daha cesur adımlar attığını belirtti:

“Bazen yeni bir sokakta kaybolmak, yeni bir alışkanlığa şans vermek ya da kendini bilinmeyene açmak da yeterli. Bu yaz biraz daha bunu denemek istiyorum.”

HUZURUN PEŞİNDEN GİDİYORUM

Burçin Terzioğlu, mutluluğu sadelikte bulduğunu söyledi: “Beni en mutlu eden şey hem iç hem dış dengeyi bulmak. Huzurun peşinden gidiyorum. Gerçek bağlar ve görünür olma baskısından uzak kalmak benim için büyük önem taşıyor. Kendime ait alanımı korumak bilinçli bir tercih.” Oyunculuğun kendisine en büyük kazanımının empati olduğunu belirten oyuncu, “Artık bir sonuca varmaya değil, merak etmeye çalışıyorum” dedi.