Buray kimdir, kaç yaşında?

Buray Hoşsöz, ya da bilinen adıyla Buray, 15 Haziran 1984, Lefkoşa'da dünyaya geldi. Buray Hoşsöz lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde devam etmiştir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümünden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne’daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk" için çalışmalarını sürdüren Buray, ardından “İstersen” müzik kariyerine devam etti.. Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle çeşitli konserler verdi. 2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı.

Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan Buray, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. "1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" oldu. Sözleri Gözde Ançel’e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray’ın imzasını taşımaktadır. Akustik ritimleri ve Buray’ın kendine özgü vokaliyle seslendirdiği "İstersen" radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numaraya yükselmeyi başardı.[5] Albümün ikinci klibi "Sen Sevda Mısın" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numara olma başarısı gösterdi. "Sen Sevda Mısın"'ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısı yayımlandı.

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