Burak Yörük ve İlayda Alişan aynı dizide

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İki yakın arkadaş olan Yörük ve Alişan, yaz dizisinin tanıtım videosunu önceki gün sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Büyük ilgi çeken tanıtım sonrası hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı çiftten Burak Yörük, “Sosyal medya hesaplarından paylaşır paylaşmaz çok güzel yorumlar aldık, bu kadar beklemiyorduk. İkimiz de çok heyecanlıyız, umarım çok güzel olur” diye konuştu. Haziran ayında yayınlanması planlanan dizinin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Kurum, Zeynep Kankonde, İlkin Tüfekçi, Ceren Taşcı ve Hazal Benli de var.

