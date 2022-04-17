Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Burak Yörük ve İlayda Alişan aynı dizide

#Burak Yörük#İlayda Alişan#Seversin

EKRANLARIN ünlü isimleri Burak Yörük ve İlayda Alişan, Kanal D’nin yeni dizisi “Seversin” için bir araya geldi.

Haberin Devamı

İki yakın arkadaş olan Yörük ve Alişan, yaz dizisinin tanıtım videosunu önceki gün sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Büyük ilgi çeken tanıtım sonrası hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı çiftten Burak Yörük, “Sosyal medya hesaplarından paylaşır paylaşmaz çok güzel yorumlar aldık, bu kadar beklemiyorduk. İkimiz de çok heyecanlıyız, umarım çok güzel olur” diye konuştu. Haziran ayında yayınlanması planlanan dizinin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Kurum, Zeynep Kankonde, İlkin Tüfekçi, Ceren Taşcı ve Hazal Benli de var.

Burak Yörük ve İlayda Alişan aynı dizide


Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Yörük#İlayda Alişan#Seversin

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme