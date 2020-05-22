Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Burak Yılmaz evli mi?

Burak Yılmaz (15 Temmuz 1985, Antalya) Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Beşiktaş'ta forma giymektedir.



Burak Yılmaz Kulüp kariyeri



Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligigrup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.



Burak Yılmaz İlk Yılları



15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak doğan Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti.



Milli Takım Kariyeri



Burak Yılmaz, 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldı. 10 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 11 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21, 1 kez Türkiye A2'de forma giydikten sonra, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Ocak 2006’da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde beş gol attı. Ve Nisan 2006’da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı’ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin’in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. İlk golünü ise atması için biraz beklese de 3 Haziran 2011'de Belçika ağlarını sarstı ve Guus Hiddink'in 4-2-3-1 sisteminin ileri ucundaki vazgeçilmezi oldu. Burak bu maçın ardından 2 Eylül'de Türk Telekom Arena'da Selçuk İnan'ın asistini gole çevirirken ikinci golünü kaydetmiş oldu. Bu maçın ardından Azerbaycan'a da gol atan oyuncu takımının EURO 2012'ye katılamamasını engelleyemedi. Guus Hiddink ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Burak, 4-4-2 sisteminde gerek Umut Bulut gerekse Mustafa Pektemek gerekse de Mevlüt Erdinç'in yanında oynadı. Hazırlık maçlarında 3 gol atan Burak, bu maçların ardından tekrar 4-2-3-1 sisteminin en ucunda görevlendirildi ve bir sonraki golünü 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Andorra ve Macaristan ağlarını havalandırmayı başardı. Ekim 2013 tarihinde Estonya karşısında attığı golle millî takım formasıyla üst üste 5. maçta gol atmış ve bu alandaki rekoru üst üste 4 maçla paylaştığı Arda Turan'ı geçerek tek başına ele geçirmiştir.



Burak Yılmaz Özel Hayatı



Manolya Yılmaz adında bir kardeşi olan Burak, 15 Haziran 2014 günü ise İstem Atilla ile Antalya'da dünya evine girdi. Düğüne Selçuk İnan, Olcan Adın, Veysel Sarı, Necati Ateş ve Caner Erkin gibi isimler katılırken Yılmaz düğünde şahitliğini Selçuk İnan'ın yapması hakkında ise ""Bugün hayatımın en anlamlı oyunu herhalde. Özellikle Selçuk İnan’ın asisti vardı" ifadelerinde bulundu. 31 Mart 2015'te eşi İstem Atilla Yılmaz'dan Nazlı isminde bir kızı oldu. İkinci kızı Derin 21 Ağustos 2016 tarihinde doğdu. Burak Yılmaz ile İstem Atilla, Haziran 2018'de boşandılar.