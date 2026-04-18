Burak Sergen: Babam bana ‘Konservatuvarı yapamazsın’ dedi

Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, “Sanat hayatıma yön veren annem Alev Sezer’dir. Sanatçı babam Semih Sergen çapkındı. Bütün kardeşlerimin annesi farklıdır” dedi.

Sergen, oyuncu olmadan önce basketbolcu olduğunu ve Aydın Örs’ün spor öğretmeni olduğunu söyledi ve ekledi:

“8 sene basket oynadım. Tam basketçi olacaktım bir arkadaşım konservatuvar sınavlarına girmeyi önerdi. Babam ‘Konservatuvarı ne zannediyorsun, dünya klasiklerini okuyacaksın. Yapamazsın’ dedi. Fakat okulu birincilikle bitirdim.”

Sergen, basketbolu sigara içtiği için bıraktığını açıkladı:

“Dünyanın en kötü şeyini yaptım. Aydın Örs beni kovdu. Performansım düştü ve koşamıyordum. Şu anda bana ‘Tiyatroculuğu senden alacağız, basketbolcu olacaksın’ dersen, kabul ederim. O denli içimde kaldı. Sigarayı da 17 yıl önce bıraktım ama hayatıma mal oldu.”