Burak Satıbol: Kilolu olmak her zaman işime yaradı

Oyuncu, dizideki aksiyon sahnelerinden esprili bir şekilde bahsetti:

“Beni çok koşturuyorlar ve ‘Benim anlaşmamda koşma yok’ diyorum. Yine de koşmak zorunda kalıyoruz çünkü nerede karmaşa, nerede bir suç varsa ‘Arka Sokaklar’ orada.”

Burak Satıbol ayrıca oyunculukta kilolu olmanın avantajını yaşadığını söyledi:

“Kilolu olmak her zaman işime yaradı. Bu bütün dünyada biraz böyle. Fizik televizyon için önemli bir şey. İzleyici biraz bununla ilgileniyor. Ama gerçek ve iyi bir oyuncunun fizik, boy ve kilo ile alakası olmaz. Aldığı rolü en iyi oynamaya çalışır.”