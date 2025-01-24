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Burak Sağyaşar: Yangında ekip arkadaşımızı kaybettik

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#Burak Sağyaşar#Grand Kartal Otel#Feray Kanpolat
Burak Sağyaşar: Yangında ekip arkadaşımızı kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 08:43

Yapımcı Burak Sağyaşar, Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat’ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında popüler dizilerin stil danışmanlığını yapan Feray Kanpolat’ın da olduğu ortaya çıktı. Tims & B Productions şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Burak Sağyaşar, acı haberle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yangın felaketinde ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Burak Sağyaşar: Yangında ekip arkadaşımızı kaybettik

 

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#Burak Sağyaşar#Grand Kartal Otel#Feray Kanpolat

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