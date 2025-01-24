Burak Sağyaşar: Yangında ekip arkadaşımızı kaybettik

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Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında popüler dizilerin stil danışmanlığını yapan Feray Kanpolat’ın da olduğu ortaya çıktı. Tims & B Productions şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Burak Sağyaşar, acı haberle ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Yangın felaketinde ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”