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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap

#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Kuruluş Osman
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevap

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Özçivit’in evliliklerinde hakkında dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Oğulları Karan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, önceki gün sosyal medyada boşandığı haberleri yayıldı.

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Fahriye Evcen’in kariyeri için tekrar ekranlara dönmesi nedeniyle evliliklerinde kriz yaşadıklarını yönündeki iddialar, Burak Özçivit’in oğlu Karan’a bakmak için “Kuruluş Osman” dizisinden ayrılacağına kadar gitti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevap

KALBİMİN İKİ YARISIYLA...
Bu haberlerin ardından çift sosyal medya hesaplarından çocukları Karan ile kahvaltı yaparken aynı fotoğrafı paylaştı. Burak Özçivit fotoğrafın altına, “Kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi. Herkese günaydın” notunu düşerken eşi Fahriye Evcen Özçivit ise, “Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, sizi seviyorum…” sözleriyle paylaştı.

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