Burak Kut: Makas almalarına bozuluyordum

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90’lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren ve ‘Bebeto’ lakabına sahip olan şarkıcı programda bir itirafta bulundu:

“Benden 28 yaşına kadar makas alıyorlardı. Çok bozuluyordum o işe.”

Babasının hayatını kaybettiği gece sahneye çıktığını anlatan Kut “Babamın öldüğü gece sahnedeydim. Babamı morga koyduktan sonra sahneye çıktım. Memur bir ailenin çocuğuyum. Markalara özeniyorum, alamıyordum. Talep görünce hocalarımın bana çok kızmalarına rağmen para kazanmak için kulüplerde çıkıyordum. Haftanın 6 günü sahnelerdeydim. Bir tomar para biriktirmiştim. Tabii o zaman banka hesapları filan yok. Babamın kefen parasıymış o. Demek para kazanamasam rahmetlinin borcunu harcını falan ödeyemeyecekmişim. O da hayatımda ironik bir durumdur” diye konuştu.