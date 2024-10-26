Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, İstanbul’a döndü

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Rol aldıkları dizinin tanıtımını yapan ikili, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Deniz, sorular üzerine “Etkinlik güzel geçti, satışımızı yaptık” dedi. (Sayit DURMAZ)

Icardi’nin şifa odası

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın ardından sağlık durumu merak konusu oldu.

Icardi’nin bulunduğu yerin, evine kurdurduğu özel bir oda olduğu ve burada “hiperbarik oksijen tedavisi” gördüğü ortaya çıktı. Yüksek basınç altında saf oksijen solumayı içeren ve yaraların iyileşmesini hızlandırmak için kullanılan bu yöntem, kondisyonunu artırmak isteyen futbolculara da uygulanıyor.

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Festivalde perde açıyor

Halil Babür’ün yazıp yönettiği, “eskimek” ve “uyum sağlamak” temalarını ele alan “Linçler ve Dudaklar” oyunu, 6 Kasım’da 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Üsküdar Tekel Sahnesi’nde perde açacak.

Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse’nin rol aldığı oyun, festivalin ardından 4 Aralık’ta DasDas’ta, 23 Aralık’ta da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Tamirat Tadilat ekibi Maslak Oto Sanayi’de

120 ülkede yayınlanan ve 22’nci yılını kutlayan “Tamirat Tadilat” programının yıldızları Mike Brewer ve Marc Priestley, İstanbul’a geldi. Önce Sultanahmet Camii ve Ayasofya’yı gezen ikili, daha sonra Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nin yolunu tuttu. (Deniz BOY)