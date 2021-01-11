Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? Maraşlı dizisindeki değişimi şaşırttı

Burak Deniz gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Medcezir, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan Burka Deniz aslen İzmirlidir. Ünlü isim yeni dizisi Maraşlı da eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askeri canlandıracak.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz 17 Şubat 1989 İstanbul doğumlu. Aslen İzmitli olan ünlü isim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunu. Ekran macerasına 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile başlayan Deniz’in yıldızı Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle parladı.

Sultan, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kaçak gibi dizilerde dizilerinde rol alan Burak Deniz, Bizim Hikaye adlı dizide Barış karakterine hayat verdi.

İŞTE BURAK DENİZ’İN OYNADIĞI DİZİLER

2017 – 2018 – Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (TV Dizisi)

2015 – Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2013-2014 – Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 – Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 – Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)