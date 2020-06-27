Burak Deniz: Kapıda ambulans bekliyor

Oyuncu, Dilan Çiçek Deniz’le oynayacağı dizinin çekimlerinin başladığını söyledi: “Dilan ile çalışmak çok keyifli. Daha önce de birlikte iş yapmıştık. Sette koronavirüse karşı tedbirliyiz. Kapıda bir ambulans bekliyor. Birisinden şüphelenildiğinde hemen test yapılıyor. Hepimizin sağlığı önemli.”



Deniz ayrıca geçtiğimiz günlerde yeni aldığı arabasıyla seyir halindeyken motosiklet şoförüne çarpmıştı. Bu olayla ilgili oyuncu şu açıklamayı yaptı: “Herkesin başına gelebilecek tatsız bir olaydı. Yaşandı ve bitti. O gün çok şükür kimseye bir şey olmadı. Sadece maddi bir hasar vardı, o çözüldü. Ehliyetime el konuldu. Her yere arkadaşlarım götürüyor.”



