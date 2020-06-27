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Haber Giriş: 27.06.2020 - 08:24,Son Güncelleme:

Burak Deniz: Kapıda ambulans bekliyor

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Burak Deniz: Kapıda ambulans bekliyor
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Burak Deniz önceki gün Bebek Kahve’de arkadaşlarıyla çay içerken görüntülendi.

Oyuncu, Dilan Çiçek Deniz’le oynayacağı dizinin çekimlerinin başladığını söyledi: “Dilan ile çalışmak çok keyifli. Daha önce de birlikte iş yapmıştık. Sette koronavirüse karşı tedbirliyiz. Kapıda bir ambulans bekliyor. Birisinden şüphelenildiğinde hemen test yapılıyor. Hepimizin sağlığı önemli.”

Deniz ayrıca geçtiğimiz günlerde yeni aldığı arabasıyla seyir halindeyken motosiklet şoförüne çarpmıştı. Bu olayla ilgili oyuncu şu açıklamayı yaptı: “Herkesin başına gelebilecek tatsız bir olaydı. Yaşandı ve bitti. O gün çok şükür kimseye bir şey olmadı. Sadece maddi bir hasar vardı, o çözüldü. Ehliyetime el konuldu. Her yere arkadaşlarım götürüyor.”

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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