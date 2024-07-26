Burak Dakak: Festival filmleri ilk tercihim

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Oyuncu, ‘Annem Hakkında’nın öncelikle çeşitli film festivallerinde gösterime gireceğini ve ardından sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını belirtti.

Dakak, “Festival filmlerini tercihlerimde ilk sıraya alırım. Bu filmler, uluslararası platformlarda geniş kitlelere ulaşarak mesleki motivasyonumu artırıyor” diyerek festival filmlerine olan tutkusunu vurguladı.

Bu filmde rol almaktan gurur duyduğunu söyleyen Burak Dakak, “Filmin hikâyesine inandım ve samimiyetine güvendiğim için rol aldım. Ödül beklentisiyle değil, bu hikâyeye olan inancımla filmde yer aldım. Elbette ödül gelirse gurur duyarız, ancak asıl amacım bu değildi" diye konuştu.