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Burak Dakak: Festival filmleri ilk tercihim

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#Burak Dakak#Annem Hakkında#Oyuncu
Burak Dakak: Festival filmleri ilk tercihim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:19

ÖNETMEN koltuğunda Soner Sert’in oturduğu “Annem Hakkında”nın başrol oyuncularından Burak Dakak, film sürecini anlattı.

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Oyuncu, ‘Annem Hakkında’nın öncelikle çeşitli film festivallerinde gösterime gireceğini ve ardından sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını belirtti.

Dakak, “Festival filmlerini tercihlerimde ilk sıraya alırım. Bu filmler, uluslararası platformlarda geniş kitlelere ulaşarak mesleki motivasyonumu artırıyor” diyerek festival filmlerine olan tutkusunu vurguladı.

Bu filmde rol almaktan gurur duyduğunu söyleyen Burak Dakak, “Filmin hikâyesine inandım ve samimiyetine güvendiğim için rol aldım. Ödül beklentisiyle değil, bu hikâyeye olan inancımla filmde yer aldım. Elbette ödül gelirse gurur duyarız, ancak asıl amacım bu değildi" diye konuştu.

Burak Dakak: Festival filmleri ilk tercihim

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#Burak Dakak#Annem Hakkında#Oyuncu

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