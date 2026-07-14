×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Brad Pitt#Angelina Jolie#Brangelina
Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 13:03

YaklaÅŸÄ±k sekiz yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Hollywood'da yaÅŸanan olaylÄ± bir boÅŸanmayÄ± konuÅŸuyor. Bu tÃ¼r olaylara en ilgisiz olanlar bile bir zamanlar birbirlerinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bakan bu eski Ã§iftin, zaman iÃ§inde nasÄ±l da iki dÃ¼ÅŸmana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tÄ±pkÄ± rol aldÄ±klarÄ± milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eli filmler gibi takip ediyor.

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik Ã§iftin bu kavgalÄ± boÅŸanmasÄ±na, Ã§ocuklarÄ± da dahil oldu. Bu tÃ¼r durumlarda sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi sadece anne ve babanÄ±n boÅŸanmasÄ±ndan duygusal yaralar almakla kalmadÄ±lar.

BabalarÄ±na karÅŸÄ± da "kÄ±lÄ±Ã§larÄ± Ã§ektiler." Ãœstelik son geliÅŸmelere bakÄ±lÄ±rsa o kÄ±lÄ±Ã§lar giderek daha da keskin bir hale geliyor.Â

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Daha ilk satÄ±rÄ±ndan tahmin edebileceÄŸiniz gibi bu kavgalÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kahramanlarÄ± Angelina Jolie ile Brad Pittâ€¦ Uzun aÅŸklarÄ± ve kÄ±sacÄ±k evlilikleri sonrasÄ± giriÅŸtikleri hesaplaÅŸmalar bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmedi bir dÃ¶nem Brangelina olarak anÄ±lan eski Ã§iftin.

ÃœÃ§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ de evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ± da bu tozu dumana katan kavgada anneleri Angelina Jolie'nin yanÄ±nda yer aldÄ±. BabalarÄ±ndan Ã¶ylesine soÄŸudular ki onun o Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± bile istemez oldular.Â 

Haberin DevamÄ±
Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasÄ±nEfsane dizi ona da genÃ§liÄŸinde ÅŸÃ¶hret getirmiÅŸti... KazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± bambaÅŸka bir alana yatÄ±rdÄ±: O ÅŸimdi iÅŸinde gÃ¼cÃ¼nde bir tÃ¼ccarEfsane dizi ona da gençliÄŸinde ÅŸöhret getirmiÅŸti... KazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± bambaÅŸka bir alana yatÄ±rdÄ±: O ÅŸimdi iÅŸinde gücünde bir tüccar!Haberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Birer birer "Pitt" soyadÄ±nÄ± kullanmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan altÄ± Ã§ocuktan ikisinden yeni bir adÄ±m geldi.

Jolie ile Pitt'in, Etiyopya'dan evlat edindiÄŸi Zahara Marley ile Angelina Jolie'nin, KamboÃ§ya'dan edindiÄŸi ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox Chivan,Â  "Pitt" soyadÄ±nÄ± yasal olarak da dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in iÅŸlemlere baÅŸladÄ±.

Bunun iÃ§in de California eyalet yasalarÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi gibi gazetelere soyadÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda birer ilan verdiler.Â 

Gözden KaçmasÄ±nÃœÃ§ yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±Üç yÄ±llÄ±k askerlik bitti: Tezkereyi aldÄ±!Haberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Page Six'in haberine gÃ¶re 21 yaÅŸÄ±ndaki Zahara Marley, "Pitt" soyadÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in Los Angeles Daily Journal gazetesine dÃ¶rt hafta sÃ¼reyle yayÄ±nlanan bir ilan verdi.

Zahara'nÄ±n, Pitt soyadÄ±nÄ± kullanmayacaÄŸÄ±na dair ilanÄ± 16 Haziran, 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde gazetede yayÄ±nlandÄ±.

SÃ¶z konusu ilanda, bu deÄŸiÅŸikliÄŸe itiraz etmek isteyenlerin duruÅŸma tarihine kadar yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerektiÄŸi de hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nAyaÄŸÄ±nda sokak terliÄŸi, parmaÄŸÄ±nda pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l alyans: Ä°talyada evlendilerAyaÄŸÄ±nda sokak terliÄŸi, parmaÄŸÄ±nda pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l alyans: Ä°talya'da evlendilerHaberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi

Â Zahara'nÄ±n isim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili talebi iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 28 EylÃ¼l'de bir duruÅŸma gerÃ§ekleÅŸecek. EÄŸer herhangi bir itiraz gelmezse de hakim genÃ§ kÄ±zÄ±n bu isteÄŸini kabul edecek bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.

BÃ¶ylece Zahara Marley Jolie Pitt, yasal olarak da Zahara Marley Jolie olarak anÄ±lmaya baÅŸlayacak.Â 

Gözden KaçmasÄ±nYÄ±llardÄ±r dÃ¶vÃ¼ÅŸ sporlarÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yordu: En sessiz Ã§ocuÄŸun tekmesi Ã§ok aÄŸÄ±r olduYÄ±llardÄ±r dövüÅŸ sporlarÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yordu: En sessiz çocuÄŸun tekmesi çok aÄŸÄ±r olduHaberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
AynÄ± ÅŸekilde Angelina Jolie'nin ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± ve belki de kendisine en Ã§ok baÄŸlÄ± Ã§ocuÄŸu olan 24 yaÅŸÄ±ndaki Maddox Chivan da gazeteye ilan verme sÃ¼recini tamamladÄ±.

Onun ilanÄ± da 10 Haziran, 17 Haziran, 24 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gazetelerde yer aldÄ±. Maddox, soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek istemesinin altÄ±nda yatanÄ± "kiÅŸisem nedenler" olarak ifade etti yasal belgelere gÃ¶re.Â

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Maddox, altÄ± kardeÅŸ iÃ§inde Brad Pitt'e karÅŸÄ± cephe alan ilk Ã§ocuk. Ailece Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir uÃ§ak yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda Pitt'in kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Pitt, bir soruÅŸturma geÃ§irip aklandÄ±ktan .sonra Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rmesine izin verildi. Ancak altÄ± Ã§ocuÄŸun hiÃ§biri onu gÃ¶rmek istemedi.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nGÃ¶zÃ¼ Ã¶z babasÄ±nÄ± bile gÃ¶rmeyen insan eski kocasÄ±na acÄ±r mÄ± hiÃ§ YaÅŸlÄ± baÅŸlÄ± adam kapÄ±sÄ±nda yalvarmaya baÅŸladÄ±Gözü öz babasÄ±nÄ± bile görmeyen insan eski kocasÄ±na acÄ±r mÄ± hiç! YaÅŸlÄ± baÅŸlÄ± adam kapÄ±sÄ±nda yalvarmaya baÅŸladÄ±Haberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa yasal adÄ±mlar daha yeni atÄ±lÄ±yor ama altÄ± kardeÅŸten beÅŸi ellerine geÃ§en ilk fÄ±rsatta artÄ±k "Pitt" soyadÄ±nÄ± kullanmak istemediÄŸini Ã§oktan ilan etti bile.

Ã‡iftin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olan Shiloh Nouvelle, 18 yaÅŸÄ±na girer girmez babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmak istemediÄŸine dair yasal yollara baÅŸvurdu.Â 

Gözden KaçmasÄ±nAltÄ± Ã§ocuÄŸu da onu terk etmiÅŸti... Ä°Ã§indeki babalÄ±k hasretini dindirecek baÅŸka Ã¼Ã§ Ã§ocuk bulduAltÄ± çocuÄŸu da onu terk etmiÅŸti... Ä°çindeki babalÄ±k hasretini dindirecek baÅŸka üç çocuk buldu!Haberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
SonrasÄ±nda Zahara, hem Spelman College'da okurken hem de mezuniyet konuÅŸmasÄ±nda kendisini Zahara Marley Jolie olarak tanÄ±ttÄ±.

Eski Ã§iftin ikizlerinden Vivienne, Marcheline, annesiyle birlikte sahne arkasÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bir tiyatro oyununun tanÄ±tÄ±m broÅŸÃ¼rÃ¼ne soyadÄ±nÄ± "Jolie" olarak yazdÄ±rdÄ±.Â 

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nYaÅŸÄ± 60Ä± geÃ§ti, krize girdi... YakasÄ± baÄŸrÄ± aÃ§Ä±k... Gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda bile parlayÄ±p gÃ¶zleri kamaÅŸtÄ±rdÄ±YaÅŸÄ± 60'Ä± geçti, krize girdi... YakasÄ± baÄŸrÄ± açÄ±k... Gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda bile parlayÄ±p gözleri kamaÅŸtÄ±rdÄ±Haberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Bir zamanlarÄ±n Brangelina'sÄ±nÄ±n VietnamlÄ± evlatlÄ±ÄŸÄ±, Pax Thien ise "Pitt" soyadÄ±nÄ± zaten uzun sÃ¼redir kullanmÄ±yor.

Ãœstelik Brad Pitt, hakkÄ±nda bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zdan "DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir pislik" diye sÃ¶z etti.Â 

Gözden KaçmasÄ±nKimlerin kÄ±zÄ± olduÄŸu bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan bile belli ArtÄ±k adÄ± da baÅŸka soyadÄ± daKimlerin kÄ±zÄ± olduÄŸu bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan bile belli! ArtÄ±k adÄ± da baÅŸka soyadÄ± daHaberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
AltÄ± Ã§ocuk arasÄ±nda bu konuda sessizliÄŸini koruyan tek kiÅŸi ise ikizlerden Knox Leon. Ama bu ay kardeÅŸi Vivienne ile birlikte 18 yaÅŸÄ±na girecek olan Knox Leon'un da babasÄ± Brad Pitt'e olan mesafesi biliniyor.
Â
Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, bir dÃ¶neme damga vuran bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±, birlikte rol aldÄ±klarÄ± 2005 tarihli Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) adlÄ± filmin setinde baÅŸladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Hatta Pitt, bu aÅŸk uÄŸruna o sÄ±rada evli olduÄŸu Jennifer Aniston ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â 

Gözden KaçmasÄ±nBanka hesabÄ±ndaki parayÄ± Ã¶ÄŸrenince istifayÄ± bastÄ±: Ã‡ocuklarÄ± uÄŸruna milyonluk teklifi elinin tersiyle ittiBanka hesabÄ±ndaki parayÄ± öÄŸrenince istifayÄ± bastÄ±: ÇocuklarÄ± uÄŸruna milyonluk teklifi elinin tersiyle ittiHaberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Brangelina olarak anÄ±lan Jolie ile Pitt, 23 AÄŸustos 2014 gÃ¼nÃ¼, sonradan aralarÄ±nda dava konusu olan Fransa'daki Miraval Åžatosu'nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renlerine altÄ± Ã§ocuklarÄ± da tanÄ±klÄ±k etti.

Ancak "peri masalÄ±" hiÃ§ uzun sÃ¼rmedi. 2016'da yani evlenmelerinden sadece iki yÄ±l sonra ayrÄ±lÄ±k haberi geldi. Ä°ÅŸte o zamandan bu yana da Angelina Jolie ile Brad Pitt, arasÄ±ndaki sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulmadÄ±.Â 

Gözden KaçmasÄ±nEfsane oyuncu 88 yaÅŸÄ±ndan sonra yeni meslek edindi: Benim ilk arzum, ilk dileÄŸimdiEfsane oyuncu 88 yaÅŸÄ±ndan sonra yeni meslek edindi: Benim ilk arzum, ilk dileÄŸimdi!Haberi görüntüle

Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi
Eski Ã§ift, 30 AralÄ±k 2024'te resmen boÅŸandÄ±. Bu sÃ¼rece gelmeleri ise 8 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Ama artÄ±k yasal olarak da bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkileri bitmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen aralarÄ±ndaki kavgalar bitmek bilmedi.

BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§te, Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ± ise hep anneleri Angelina Jolie'nin yanÄ±nda yer aldÄ±. BabalarÄ±ndan giderek uzaklaÅŸan kardeÅŸler, artÄ±k onun soyadÄ±nÄ± bile istemez hale geldi.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Brad Pitt#Angelina Jolie#Brangelina

BAKMADAN GEÇME!