Bunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdi

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Ãœstelik Ã§iftin bu kavgalÄ± boÅŸanmasÄ±na, Ã§ocuklarÄ± da dahil oldu. Bu tÃ¼r durumlarda sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi sadece anne ve babanÄ±n boÅŸanmasÄ±ndan duygusal yaralar almakla kalmadÄ±lar.

BabalarÄ±na karÅŸÄ± da "kÄ±lÄ±Ã§larÄ± Ã§ektiler." Ãœstelik son geliÅŸmelere bakÄ±lÄ±rsa o kÄ±lÄ±Ã§lar giderek daha da keskin bir hale geliyor.Â

Daha ilk satÄ±rÄ±ndan tahmin edebileceÄŸiniz gibi bu kavgalÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kahramanlarÄ± Angelina Jolie ile Brad Pittâ€¦ Uzun aÅŸklarÄ± ve kÄ±sacÄ±k evlilikleri sonrasÄ± giriÅŸtikleri hesaplaÅŸmalar bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmedi bir dÃ¶nem Brangelina olarak anÄ±lan eski Ã§iftin.

ÃœÃ§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ de evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ± da bu tozu dumana katan kavgada anneleri Angelina Jolie'nin yanÄ±nda yer aldÄ±. BabalarÄ±ndan Ã¶ylesine soÄŸudular ki onun o Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± bile istemez oldular.Â

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Birer birer "Pitt" soyadÄ±nÄ± kullanmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan altÄ± Ã§ocuktan ikisinden yeni bir adÄ±m geldi.

Jolie ile Pitt'in, Etiyopya'dan evlat edindiÄŸi Zahara Marley ile Angelina Jolie'nin, KamboÃ§ya'dan edindiÄŸi ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox Chivan,Â "Pitt" soyadÄ±nÄ± yasal olarak da dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in iÅŸlemlere baÅŸladÄ±.

Bunun iÃ§in de California eyalet yasalarÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi gibi gazetelere soyadÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda birer ilan verdiler.Â

Page Six'in haberine gÃ¶re 21 yaÅŸÄ±ndaki Zahara Marley, "Pitt" soyadÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in Los Angeles Daily Journal gazetesine dÃ¶rt hafta sÃ¼reyle yayÄ±nlanan bir ilan verdi.

Zahara'nÄ±n, Pitt soyadÄ±nÄ± kullanmayacaÄŸÄ±na dair ilanÄ± 16 Haziran, 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde gazetede yayÄ±nlandÄ±.

SÃ¶z konusu ilanda, bu deÄŸiÅŸikliÄŸe itiraz etmek isteyenlerin duruÅŸma tarihine kadar yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerektiÄŸi de hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor.

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Â Zahara'nÄ±n isim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili talebi iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 28 EylÃ¼l'de bir duruÅŸma gerÃ§ekleÅŸecek. EÄŸer herhangi bir itiraz gelmezse de hakim genÃ§ kÄ±zÄ±n bu isteÄŸini kabul edecek bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.

BÃ¶ylece Zahara Marley Jolie Pitt, yasal olarak da Zahara Marley Jolie olarak anÄ±lmaya baÅŸlayacak.Â

AynÄ± ÅŸekilde Angelina Jolie'nin ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± ve belki de kendisine en Ã§ok baÄŸlÄ± Ã§ocuÄŸu olan 24 yaÅŸÄ±ndaki Maddox Chivan da gazeteye ilan verme sÃ¼recini tamamladÄ±.

Onun ilanÄ± da 10 Haziran, 17 Haziran, 24 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gazetelerde yer aldÄ±. Maddox, soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek istemesinin altÄ±nda yatanÄ± "kiÅŸisem nedenler" olarak ifade etti yasal belgelere gÃ¶re.Â

Maddox, altÄ± kardeÅŸ iÃ§inde Brad Pitt'e karÅŸÄ± cephe alan ilk Ã§ocuk. Ailece Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir uÃ§ak yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda Pitt'in kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Pitt, bir soruÅŸturma geÃ§irip aklandÄ±ktan .sonra Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rmesine izin verildi. Ancak altÄ± Ã§ocuÄŸun hiÃ§biri onu gÃ¶rmek istemedi.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa yasal adÄ±mlar daha yeni atÄ±lÄ±yor ama altÄ± kardeÅŸten beÅŸi ellerine geÃ§en ilk fÄ±rsatta artÄ±k "Pitt" soyadÄ±nÄ± kullanmak istemediÄŸini Ã§oktan ilan etti bile.

Ã‡iftin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olan Shiloh Nouvelle, 18 yaÅŸÄ±na girer girmez babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmak istemediÄŸine dair yasal yollara baÅŸvurdu.Â

SonrasÄ±nda Zahara, hem Spelman College'da okurken hem de mezuniyet konuÅŸmasÄ±nda kendisini Zahara Marley Jolie olarak tanÄ±ttÄ±.

Eski Ã§iftin ikizlerinden Vivienne, Marcheline, annesiyle birlikte sahne arkasÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bir tiyatro oyununun tanÄ±tÄ±m broÅŸÃ¼rÃ¼ne soyadÄ±nÄ± "Jolie" olarak yazdÄ±rdÄ±.Â

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Bir zamanlarÄ±n Brangelina'sÄ±nÄ±n VietnamlÄ± evlatlÄ±ÄŸÄ±, Pax Thien ise "Pitt" soyadÄ±nÄ± zaten uzun sÃ¼redir kullanmÄ±yor.

Ãœstelik Brad Pitt, hakkÄ±nda bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zdan "DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir pislik" diye sÃ¶z etti.Â

AltÄ± Ã§ocuk arasÄ±nda bu konuda sessizliÄŸini koruyan tek kiÅŸi ise ikizlerden Knox Leon. Ama bu ay kardeÅŸi Vivienne ile birlikte 18 yaÅŸÄ±na girecek olan Knox Leon'un da babasÄ± Brad Pitt'e olan mesafesi biliniyor.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, bir dÃ¶neme damga vuran bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±, birlikte rol aldÄ±klarÄ± 2005 tarihli Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) adlÄ± filmin setinde baÅŸladÄ±.

Hatta Pitt, bu aÅŸk uÄŸruna o sÄ±rada evli olduÄŸu Jennifer Aniston ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â

Brangelina olarak anÄ±lan Jolie ile Pitt, 23 AÄŸustos 2014 gÃ¼nÃ¼, sonradan aralarÄ±nda dava konusu olan Fransa'daki Miraval Åžatosu'nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renlerine altÄ± Ã§ocuklarÄ± da tanÄ±klÄ±k etti.

Ancak "peri masalÄ±" hiÃ§ uzun sÃ¼rmedi. 2016'da yani evlenmelerinden sadece iki yÄ±l sonra ayrÄ±lÄ±k haberi geldi. Ä°ÅŸte o zamandan bu yana da Angelina Jolie ile Brad Pitt, arasÄ±ndaki sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulmadÄ±.Â

Eski Ã§ift, 30 AralÄ±k 2024'te resmen boÅŸandÄ±. Bu sÃ¼rece gelmeleri ise 8 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Ama artÄ±k yasal olarak da bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkileri bitmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen aralarÄ±ndaki kavgalar bitmek bilmedi.

BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§te, Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ± ise hep anneleri Angelina Jolie'nin yanÄ±nda yer aldÄ±. BabalarÄ±ndan giderek uzaklaÅŸan kardeÅŸler, artÄ±k onun soyadÄ±nÄ± bile istemez hale geldi.

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